Kansas Wesleyan University announced its fall honor rolls Friday, Jan. 24, a listing of 235 students across two separate honor rolls.

Full-time students who accumulated a 3.75 grade point average or better during the fall semester were named to the President’s Honor Roll, while those who posted a GPA between 3.25–3.74 this past semester were selected to the Dean’s Honor Roll.

A full listing of those honored follows.

President’s Honor Roll

Paige Anderson (Lakeville, Minn.)

Meredith Angelotti (Shawnee, Kan.)

Makenzie Archer (McPherson, Kan.)

Kelcie Bailey (Fort Scott, Kan.)

Jessyka Barten (Woodbine, Kan.)

Cameron Becker (Coffeyville, Kan.)

Tifanie Becker (Salina, Kan.)

Madyson Beckett (Halstead, Kan.)

Pedro Beltran (Salina, Kan.)

Karley Benson (Salina, Kan.)

Landon Berquist (Lawrence, Kan.)

Daisy Bingham (Huntington Beach, Calif.)

Lauren Blue (Arlington, Texas)

Micah Bolton (Ellsworth, Kan.)

Cheyenne Bosley (Haysville, Kan.)

Alexander Botz (Salina, Kan.)

Bryce Boyd (Oklahoma City, Okla.)

Courtney Brockhoff (Hiawatha, Kan.)

James Brooks (Cherokee, Kan.)

Griffin Bryant (Goodard, Kan.)

Ryan Buresh (Plainville, Kan.)

Amanda Cheney (Rexford, Kan.)

Samantha Chesser (Wichita, Kan.)

Kennedy Cleveland (Bartlesville, Okla.)

Autumn Colgin (Canton, Kan.)

Aubrey Cook (Salina, Kan.)

Collin Crader (St. Louis, Mo.)

Tabetha Deines (Salina, Kan.)

Hailey Delisle (Herington, Kan.)

Caleb Demel (Salina, Kan.)

Tyler Doherty (Salina, Kan.)

Trey Duffey (Topeka, Kan.)

Noah Eichelberger (Moundridge, Kan.)

Lauren Flowers (Overland Park, Kan.)

Emily Gardner (Berryton, Kan.)

Trey Gilbert (Holcomb, Kan.)

Ronald Griffin III (Stinnett, Texas)

Zachary Griffith (Salina, Kan.)

Ashlyn Guerrero (Laguna Niguel, Calif.)

McKenzee Hall (Salina, Kan.)

Dillon Harriger (Kearney, Mo.)

Phillip Hauser (Salina, Kan.)

Anilese Hayes (Payson, Ariz.)

Kristin Heck (Salina, Kan.)

Courtney Heinen (Axtell, Kan.)

Jeffrey Hendrixson (Haven, Kan.)

Clay Hickey (Virginia Beach, Va.)

Isabel Hinkeldey (Charlotte, N.C.)

Holly Holt (Shawnee Mission, Kan.)

Bradyn Houltberg (Salina, Kan.)

Nolan Jones (Plainville, Kan.)

Ryann Kats (Prairie View, Kan.)

Ethan Kickhaefer (Salina, Kan.)

Ryan Lalicker (Goodland, Kan.)

Taylor Lang (Hutchinson, Kan.)

Ryan Lawrence (Iola, Texas)

Taylor Lenggenhager (Austin, Texas)

Stephen Loader (Salina, Kan.)

Brandon Lowe (Collinsville, Okla.)

Derian Mastin (Broken Arrow, Okla)

Allisan McGowan (Pratt, Kan.)

Ivy Miller (Cawker City, Kan.)

Evin Miller (Cawker City, Kan.)

Emily Monson (Cheney, Kan.)

Cassity Morlan (Kechi, Kan.)

Rebekah Morris (Coffeyville, Kan.)

Christopher Nam (Honolulu, Hawaii)

Delaney Nash (Salina, Kan.)

Skylar Nelson (Bennington, Kan.)

Tam (Ivy) Nguyen (Ho Chi Minh City, Vietnam)

John Olivier (Castle Rock, Colo.)

Jordan Ott (Austin, Texas)

Samuel Overbey (Leavenworth, Kan.)

Anabel Packard (Castle Rock, Colo.)

Morgan Parker (Salina, Kan.)

Hilda Pena (Oxnard, Calif.)

Trenton Poe-Evans (Needles, Calif.)

Kirsten Redfern (Keller, Texas)

Regan Rhodes (Mullinville, Kan.)

Kyle Rice (Topeka, Kan.)

Aidan Richmond (Keller, Texas)

Kelsey Ripperger (Hastings, Neb.)

Paula Rolph (Delphos, Kan.)

Jana Rosich (Paola, Kan.)

Sarah Scarbrough-Walker (San Antonio, Texas)

Elizabeth Schaefer (Lyons, Kan.)

Madeline Schmidt (Salina, Kan.)

Claire Schmidt (Salina, Kan.)

Amber Schreiber (Las Vegas, Nev.)

Megan Schutz (Salina, Kan.)

Zofia Selwesiuk (Katy Wroclawskie, Poland)

Jessica Smith (Salina, Kan.)

Natalie Soukup (Ellsworth, Kan.)

Christian Stevens (Abilene, Kan.)

Tara Stubits (Topeka, Kan.)

Emma Turner (Topeka, Kan.)

Logan Vacca (Coffeyville, Kan.)

Kayla Vallin (Aurora, Kan.)

Hailey Vandevanter (Georgetown, Ky.)

Brianna Wallace (Riverside, Calif.)

Thomas Waltz (Niceville, Fla.)

Trevor Watson (Coffeyville, Kan.)

Troy Watson (Coffeyville, Kan.)

Matthew Whitsitt (Newton, Kan.)

Austin Wiley (San Antonio, Texas)

Karlie Will (Wichita, Kan.)

Abby Wray (Wichita, Kan.)

Dean’s Honor Roll

Samuel Adams (Livermore, Calif.)

Stephen Alexander (Inglewood, Calif.)

Brianna Anderson (Colorado Springs, Colo.)

Ethan Badders (Salina, Kan.)

Justin Bailey (Yorba Linda, Calif.)

Anthony Bargas Jr. (Pittsburg, Calif.)

Sydney Barrett (Beloit, Kan.)

Austin Becker (Garland, Texas)

Carlee Becker (Henderson, Nev.)

Madison Born (Wichita, Kan.)

Morgan Bowles (Lindsborg, Kan.)

Fraser Boyd (Diamond Creek, Melbourne, Australia)

Nicholas Breneman (Salina, Kan.)

Sydney Brown (Tucson, Ariz.)

Mayra Camacho Toucet (San Antonio, Texas)

Zachary Cepure (Lincoln, Neb.)

Kylee Cheatum (Brewster, Kan.)

Katie Comley (Sterling, Kan.)

Nelson Cook (Salina, Kan.)

Byron Cox (Allen, Texas)

Nigel Davis (Playa Vista, Calif.)

Tyler Davis (Spring, Texas)

Dalayna Demarte (Rocklin, Calif.)

Dalana Dutton (Lindsborg, Kan.)

Cort Elliott (Lindsborg, Kan.)

Madison Elskamp (Topeka, Kan.)

Peyton Farrington (Sachse, Texas)

Jordan Fossett (Frisco, Texas)

Autumn Freidhof (Salina, Kan.)

Grace Gallagher (Arvada, Colo.)

John Gassett

Stephanie Gomez (Lyons, Kan.)

Kacin Granzella (Salina, Kan.)

Billy Granzow (Herington, Kan.)

Izaiah Grogan (Concordia, Kan.)

Kaleb Hagans (Hays, Kan.)

Cortney Hanna (Lawrence, Kan.)

Nolan Harris (Lexington, Mo.)

Truman Harris (Lexington, Mo.)

Peyton Hatter (Andover, Kan.)

Dylan Heck (Cheney, Kan.)

Marisela Hernandez-Castro (Olivehurst, Calif.)

Jarren Hightower (Oklahoma City, Okla.)

Caila Hill (Rossville, Kan.)

Cajun Holland (Agoura Hills, Calif.)

Tad Holm (Brewster, Kan.)

Christian T Honorio Franco Lima (Sao Paulo, Brazil)

Demi Imbriani (San Bernadino, Calif.)

Kenny Jaramillo (Dallas, Texas)

Eren Jenkins (Chicago, Ill.)

Spencer Keane (Palm Springs, Calif.)

Tyler Kepple (Halstead, Kan.)

Aaron King (Yates Center, Kan.)

Anne Knipe (Salina, Kan.)

Miles Koehler (Athens, Texas)

Nathaniel Leach (Houston, Texas)

Kedric Liggins (Salina, Kan.)

Chloe Lovell (Junction City, Kan.)

Jacob Lovell (Junction City, Kan.)

Sebastian Luna (Edinburg, Texas)

Benjamin Lykes (Oklahoma City, Okla.)

Alison Magni (Santa Maria, Calif.)

Jacob Marcotte (Salina, Kan.)

Richard McCauley (Edmond, Okla.)

James McNutt (Sterling, Kan.)

Anna Menhusen (Mankato, Kan.)

Patrick Mercer (Denton, Texas)

Della Mettlen (Salina, Kan.)

Madison Mitchell (Mulvane, Kan.)

Alicia Mora (Hutchinson, Kan.)

Aaron Nitka (Waurika, Okla.)

Parker Norton (Salina, Kan.)

Adreah Novotny (Clay Center, Kan.)

Valerie Ochoa (Monrovia, Calif.)

Isabella Olson (Salina, Kan.)

Brittany Pappada (Salina, Kan.)

Elijah Parmenter (Wichita, Kan.)

Joshua Patterson (Chandler, Ariz.)

Lane Peters (Scandia, Kan.)

Thamara Peterson (Monrovia, Calif.)

Ethan Resh (Birdsboro, Penn.)

Alexander Reynolds (Olathe, Kan.)

Brenna Rich (Mission Viejo, Calif.)

Shelby Riggins (Topeka, Kan.)

Paige Robinson (Orange, Calif.)

Haylie Rodriguez (Salina, Kan.)

Carlos Rodriguez Pedrosa (Toa Baja, Puerto Rico)

Joseph Salvatierra (Salina, Kan.)

Jonathan Samayoa (Columbus, Neb.)

Quincy Sandoval (South Jordan, Utah)

Dalton Schuette (Colby, Kan.)

Jordyn Scott (Miltonvale, Kan.)

Jameson Shaughnessy (Salina, Kan.)

Jacob Shaw (Baytown, Texas)

Lora Shinn (Topeka, Kan.)

Trent Short (Imperial, Mo.)

Warren Singletary (Hawkinsville, Ga.)

Jayme Sloan (Asbury, Mo.)

Sydnee Smith (Hutchinson, Kan.)

Carolina Snowden (Spanaway, Wash.)

Steven Solis (League City, Texas)

Ethan Speer (Salina, Kan.)

Taylor Spencer (Chilliwack, British Columbia, Canada)

Alyssa Stachura (Glendale, Ariz.)

Haley Staroscik (Beatrice, Neb.)

Bryce Stephenson (Garland, Texas)

Kristiana Streuber (Las Vegas, Nev.)

Michelle Sugimura (Mississauga, Ontario, Canada)

Sara Taylor (Mabank, Texas)

Bailie Troll (Peck, Kan.)

Eli Truhe (Salina, Kan.)

Caleb Ubel (Wheaton, Kan.)

Madeline Valdes (Livermore, Calif.)

Cole Van Wey (Elk Run Heights, Iowa)

Michela Van Wey (Lake Park, Iowa)

Albert Vasquez III (Dallas, Texas)

Jessica Vegely (Mariposa, Calif.)

Joshua Walker (Mukwonago, Wisc.)

Hannah Walter (Lawrence, Kan.)

Justin Weber (Bucyrus, Kan.)

Curtis Wedel (Garden City, Kan.)

Celine Wetiba (Wichita, Kan.)

Payton Whaler (Sublette, Kan.)

Anna Williams (Crandall, Texas)

Landon Wilson (Minneapolis, Kan.)

Stefany Wilson (Salina, Kan.)

Chu Yu (Joseph) Wu (Taichung, Taiwan)

Preston Yurt (Fort Collins, Colo.)