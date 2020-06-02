Spring Honor Roll Recipients Announced
You are here
Posted on June 2, 2020
SALINA, Kan. - Kansas Wesleyan University announced its spring honor rolls on Tuesday, June 2, a listing of 266 students across two separate honor rolls.
Full-time students who accumulated a 3.75 grade point average or better during the fall semester were named to the President’s Honor Roll, while those who posted a GPA between 3.25–3.74 this past semester were selected to the Dean’s Honor Roll.
A full listing of names appears below.
President’s Honor Roll
Paige Anderson (Lakeville, Minn.)
Meredith Angelotti (Shawnee, Kan.)
Kelcie Bailey (Fort Scott, Kan.)
Anthony Bargas Jr. (Pittsburg, Calif.)
Jessyka Barten (Woodbine, Kan.)
Asharae Beard (Lancaster, Texas)
Carlee Becker (Henderson, Nev.)
Madyson Beckett (Halstead, Kan.)
Pedro Beltran (Salina, Kan.)
Karley Benson (Salina, Kan.)
Landon Berquist (Lawrence, Kan.)
Daisy Bingham (Huntington Beach, Calif.)
Micah Bolton (Ellsworth, Kan.)
Cheyenne Bosley (Haysville, Kan.)
Alexander Botz (Salina, Kan.)
Courtney Brockhoff (Hiawatha, Kan.)
Zachary Cepure (Lincoln, Neb.)
Samantha Chesser (Wichita, Kan)
Kennedy Cleveland (Bartlesville, Okla.)
Autumn Colgin (Canton, Kan.)
Katie Comley (Sterling, Kan.)
Tabetha Deines (Salina, Kan.)
Hailey Delisle (Herington, Kan.)
Dalayna Demarte (Rocklin, Calif.)
Caleb Demel (Salina, Kan.)
Tyler Doherty (Salina, Kan.)
Trey Duffey (Topeka, Kan.)
Dalana Dutton (Lindsborg, Kan.)
Noah Eichelberger (Moundridge, Kan.)
Madison Elskamp (Topeka, Kan.)
Janell Fellers (Assaria, Kan.)
Lauren Flowers (Overland Park, Kan.)
Autumn Freidhof (Salina, Kan.)
John Gassett (Bethany, Okla.)
Trey Gilbert (Holcomb, Kan.)
Ronald Griffin III (Stinnett, Texas)
Izaiah Grogan (Concordia, Kan.)
Cortney Hanna (Lawrence, Kan.)
Dillon Harriger (Kearney, Neb.)
Phillip Hauser (Salina, Kan.)
Jeffrey Hendrixson (Haven, Kan.)
Jarren Hightower (Oklahoma City, Okla.)
Caila Hill (Rossville, Kan.)
Isabel Hinkeldey (Charlotte, N.C.)
Holly Holt (Shawnee Mission, Kan.)
Kenny Jaramillo (Dallas, Texas)
Nolan Jones (Plainville, Kan.)
Ryann Kats (Prairie View, Kan.)
Ethan Kickhaefer (Salina, Kan.)
Ryan Lalicker (Goodland, Kan.)
Evan Lambert (Salina, Kan.)
Taylor Lang (Hutchinson, Kan.)
Stephen Loader (Salina, Kan.)
Jacob Lovell (Junction City, Kan.)
Alison Magni (Santa Maria, Calif.)
Stephanie Martinez (Horizon City, Texas)
Allisan McGowan (Pratt, Kan.)
Evin Miller (Superior, Neb.)
Ivy Miller (Cawker City, Kan.)
Jeremiah Mixon (Moreno Valley, Calif.)
Emily Monson (Cheney, Kan.)
Cassity Morlan (Kechi, Kan.)
Christopher Nam (Honolulu, Hawaii)
Skylar Nelson (Bennington, Kan.)
Tan Phuoc (Timmy) Ngo (Ho Chi Minh, Vietnam)
Thanh Vu Nguyen (Noc Mon, Vietnam)
Tam (Ivy) Nguyen (Wichita, Kan.)
Parker Norton (Salina, Kan.)
John Olivier (Castle Rock, Colo.)
Jordan Ott (Austin, Texas)
Samuel Overbey (Leavenworth, Kan.)
Morgan Parker (Salina, Kan.)
Cody Peepgrass (Salina, Kan.)
Hilda Pena (Oxnard, Calif.)
Thamara Peterson (Monrovia, Calif.)
Trenton Poe-Evans (Needles, Calif.)
Kirsten Redfern (Keller, Texas)
Rick Rein (Salina, Kan.)
Ethan Resh (Birdsboro, Pa.)
Regan Rhodes (Mullinville, Kan.)
Kyle Rice (Topeka, Kan.)
Aidan Richmond (Keller, Texas)
Paige Robinson (Orange, Calif.)
Jana Rosich (Paola, Kan.)
Kristen Sayyalinh (Loves Park, Ill.)
Claire Schmidt (Salina, Kan.)
Madeline Schmidt (Salina, Kan.)
Amber Schreiber (Las Vegas, Nev.)
Lora Shinn (Topeka, Kan.)
Trent Short (Imperial, Mo.)
Jayme Sloan (Asbury, Mo)
Sydnee Smith (Hutchinson, Kan.)
Sydnie Smith (Salina, Kan.)
Andrew Sorenson (Manhattan, Kan.)
Natalie Soukup (Ellsworth, Kan.)
Christian Stevens (Wakefield, Kan.)
Sara Taylor (Wills Point, Texas)
Emma Turner (Topeka, Kan.)
Logan Vacca (Coffeyville, Kan.)
Madeline Valdes (Livermore, Calif.)
Cole Van Wey (Elk Run Heights, Iowa)
Michela Van Wey (Lake Park, Iowa)
Hailey Vandevanter (Corona, Calif.)
Joshua Walker (Mukwonago, Wisc.)
Brianna Wallace (Riverside, Calif.)
Thomas Waltz (Niceville, Fla.)
Trevor Watson (Coffeyville, Kan.)
Justin Weber (Bucyrus, Kan.)
Matthew Whitsitt (Newton, Kan.)
Austin Wiley (San Antonio, Texas)
Karlie Will (Wichita, Kan.)
Anna Williams (Crandall, Texas)
Abby Wray (Wichita, Kan.)
Chu Yu Wu (Taichung, Taiwan)
Rylee Zimmerman (Junction City, Kan.)
Dean’s Honor Roll
Katelynn Ade (Salina, Kan.)
Melissa Aguila (Chino, Calif.)
McGinnis Albert (Boca Raton, Fla.)
Carmen Angulo (Long Beach, Calif.)
Makenzie Archer (McPherson, Kan.)
Ethan Badders (Salina, Kan.)
Justin Bailey (Yorba Linda, Calif.)
Jonathan Barajas (Huntington Beach, Calif.)
Sydney Barrett (Beloit, Kan.)
Cameron Becker (Coffeyville, Kan.)
Tifanie Becker (Salina, Kan.)
Austin Becker (Garland, Texas)
Nathaniel Beers (Port Orchard, Wash.)
Fraser Boyd (Australia)
Haleigh Bradford (Schertz, Texas)
James Brooks (Cherokee, Kan.)
Sydney Brown (Tucson, Ariz.)
Griffin Bryant (Goddard, Kan.)
Gia Bryant (Lyons, Kan.)
Ryan Buresh (Plainville, Kan.)
Adrianne Carr (Berryton, Kan.)
Amanda Cheney (Rexford, Kan.)
Caleb Christian (Redlands, Calif.)
Nelson Cook (Salina, Kan.)
Byron Cox (Allen, Texas)
Tyler Davis (Spring, Texas)
Rafael Diaz (Garden City, Kan.)
Peter Dilley (Mesa, Ariz.)
William Dryburgh (Saint Joseph, Mo.)
Peyton Farrington (Sachse, Texas)
Caleb Fistler (El Dorado, Kan.)
Matthew Freriks (Stinnett, Texas)
Grace Gallagher (Arvada, Colo.)
Elizabeth Graham (Girard, Kan.)
Kacin Granzella (Salina, Kan.)
Billy Granzow (Herington, Kan.)
Chris Gruber (Manhattan, Kan.)
Taylor Grzywacz-Carnes (Simi Valley, Calif.)
Ashlyn Guerrero (Laguna Niguel, Calif.)
Lezlie Guerrero (Whittier, Calif.)
Kaleb Hagans (Hays, Kan.)
McKenzee Hall (Salina, Kan.)
Nolan Harris (Lexington, Mo.)
Truman Harris (Lexington, Mo.)
Peyton Hatter (Andover, Kan.)
Anilese Hayes (Payson, Ariz.)
Paden Hazuga (San Diego, Calif.)
Marc Henderson (Amarillo, Texas)
Marisela Hernandez-Castro (Olivehurst, Calif.)
Clay Hickey (Virginia Beach, Va.)
Linda Himes (Texarkana, Ark.)
Cajun Holland (Agoura Hills, Calif.)
Christian T Honorio Franco Lima (Sao Paula, Brazil)
Aden Hopkins (Salina, Kan.)
Bradyn Houltberg (Salina, Kan.)
Daniel Huizar (Pomona, Calif.)
Brianna Hull (Wichita, Kan.)
Chelsea James (Wichita, Kan.)
Noah James (Lexington, Ky.)
Mikaela Johnson (Salina, Kan.)
Allison Johnson (Valley Center, Kan.)
Tyler Kepple (Halstead, Kan.)
Destin Kimball (Olathe, Kan.)
Aaron King (Yates Center, Kan.)
Gabriel LaFara (Keller, Texas)
Jared Lane (Beaumont, Texas)
Diana Lara (Salina, Kan.)
Payton Latney (Wichita, Kan.)
Ryan Lawrence (Iola, Texas)
Kedric Liggins (Salina, Kan.)
Sonja Lopez (Los Angeles, Calif.)
Tory Lublin Jr. (Escondido, Calif.)
Drevon Macon (Compton, Calif.)
Jacob Marcotte (Salina, Kan.)
David Mares (Cathedral City, Calif.)
Sierra Martinez (Manteca, Calif.)
Derian Mastin (Broken Arrow, Okla.)
Trevor Matthews (Wildomar, Calif.)
Brianna McGinnis (Tucson, Ariz.)
Anna Menhusen (Mankato, Kan.)
Nathan Mercer (Topeka, Kan.)
Patrick Mercer (Lewisville, Texas)
Sydney Miller (Fairbury, Neb.)
Cody Montanez (Santa Rosa, Calif.)
Marissa Morales (La Puente, Calif.)
Ruendi Moreno (Elkhart, Kan.)
Jaren Mortensen (Duchesne, Utah)
Delaney Nash (Salina, Kan.)
Aaron Nitka (Waurika, Okla.)
Savannah Noel (Portis, Kan.)
Maddison Nowlin (Salina, Kan.)
Valerie Ochoa (Monrovia, Calif.)
Austin Odom (Sanger, Texas)
Jacob Ohlson (Culver, Kan.)
Jacob Olofson (Livermore, Calif.)
Mariam Oubaid (Berryton, Kan.)
Brittany Pappada (Salina, Kan.)
Zachary Payne (Ogden, Kan.)
Mackenzie Pease (Manhattan, Kan.)
Lane Peters (Scandia, Kan.)
Drew Pilgrim (Hays, Kan.)
Viviana Ramirez (Whittier, Calif.)
Alonzo Range (Junction City, Kan.)
Emily Rank (Overland Park, Kan.)
Brandon Rectenwald (Salina, Kan.)
Alexander Reynolds (Olathe, Kan.)
Brenna Rich (Mission Viejo, Calif.)
Lucas Rockford (Springfield, Ill.)
Pedro Rodriguez (Moorpark, Calif.)
Carlos Rodriguez Pedrosa (Toa Baja, Puerto Rico)
Paula Rolph (Delphos, Kan.)
Riley Rudio (Los Angeles, Calif.)
Joseph Salvatierra (Salina, Kan.)
Bianca Sanchez (Frisco, Texas)
Roy Sanders (Sacramento, Calif.)
Quincy Sandoval (South Jordan, Utah)
Madison Sattler (Marquette, Kan.)
Sarah Scarbrough-Walker (San Antonio, Texas)
Elizabeth Schaefer (Lyons, Kan.)
Megan Schutz (Salina, Kan.)
Jordyn Scott (Miltonvale, Kan.)
Zofia Selwesiuk (Katy Wroclawskie, Poland)
Jameson Shaughnessy (Salina, Kan.)
Jacob Shaw (Baytown, Texas)
Jessica Smith (Salina, Kan.)
Ethan Speer (Salina, Kan.)
Taylor Spencer (Chilliwack, British Columbia, Canada)
Alyssa Stachura (Glendale, Ariz.)
Haley Staroscik (Beatrice, Neb.)
Bryce Stephenson (Garland, Texas)
Brett Stindt (Belleville, Kan.)
Tara Stubits (Topeka, Kan.)
Michelle Sugimura (Mississauga, Ontario, Canada)
Justin Sullivan (Salina, Kan.)
Brendan Tackett (Boerne, Texas)
Bailie Troll (Peck, Kan.)
Caleb Ubel (Wheaton, Kan.)
Kathleen Van Ness (Salina, Kan.)
Dylan VanBoxel (Green Bay, Wisc.)
Albert Vasquez III (Dallas, Texas)
Jessica Vegely (Mariposa, Calif.)
Taylor Veloz (Fontana, Calif.)
Brianna Ward (Basehor, Kan.)
Troy Watson (Coffeyville, Kan.)
Curtis Weathers (Princeton, Texas)
Celine Wetiba (Wichita, Kan.)
Payton Whaler (Sublette, Kan.)
Brayden White (Topeka, Kan.)
Landon Wilson (Colby, Kan.)
Charles Winchester (Junction City, Kan.)
Preston Yurt (Fort Collins, Colo.)