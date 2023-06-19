KWU Announces Spring 2023 Honor Roll Recipients

Kansas Wesleyan University announced its spring honor rolls Sunday, June 18, a total of 346 students across two separate listings.
Full-time students who accumulated a 3.75 GPA or better during the fall semester were named to the President’s Honor Roll, while those who posted a GPA between 3.25-3.74 this past semester were selected to the Dean’s Honor Roll.
A full listing of those honored follows.
President’s Honor Roll
Jonathan Aamodt (Carson, Calif.)
Joyce Adams (Salina, Kan.)
Kayla Alexander (Belleville, Kan.)
Isabella Anderson (Las Vegas, Nev.)
Scott Anderson (Assaria, Kan.)
Meredith Angelotti (Shawnee , Kan.)
Luke Armstrong (Carlsbad, Calif.)
Carter Ashby (Piedmont, Okla.)
Easton Atwood (Concordia, Kan.)
Jose Avila (Manhattan , Kan.)
Kiran Bailey (Fort Scott, Kan.)
Andrew Ball (McKinney, Texas)
Courtney Beers (Olathe, Kan.)
Kolten Bennett (Spearville, Kan.)
Ashley Bissell (Windsor, Colo.)
Allison Blumenthal (Lawrence, Kan.)
Katrina Bogart (Salina, Kan.)
Alexander Botz (Salina, Kan.)
Oriana Botz (Salina, Kan.)
Katelyn Botz (Salina, Kan.)
Catherine Bowman (Bucklin, Kan.)
Guthrie Burch (Douglass, Kan.)
Alexander Burns (Fort Collins, Colo.)
Justin Burras (Burbank, Calif.)
Briannah Carrillo (Maywood, Calif.)
Tyler Casteel (Salina, Kan.)
Jenna Cole (Salina, Kan.)
Jackson Coombs (Great Bend, Kan.)
Talon Cope (Piedmont, Okla.)
Luke Craft (Manhattan, Kan.)
Michaela Crowe (Shawnee Mission, Kan.)
Ty Davidson (Lakin, Kan.)
Kaylen Dawson (Spring Hill, Kan.)
Josie Deckinger (Wichita, Kan.)
Brooke Deisley (Crete, Neb.)
Ava Denning (Salina, Kan.)
Avery DeWalt (Keller, Texas)
Tyler Doherty (Salina, Kan.)
Abaigeal Donovan (Concordia, Kan.)
Steven Dorzweiler (Salina, Kan.)
Madisyn Ehrlich (Salina, Kan.)
Leoni Enzlmuller (Anfelden, Austria)
Rachael Everitt (Kansas City, Kan.)
Simeon Faagai (Ponca City, Okla.)
Zarek Fewell (Fort Scott, Kan.)
Miranda Fogal (Monticello, Ill.)
Megan Foote (Louisburg, Kan.)
Sydnee Fordham (Brighton, Colo.)
Angela Fuller (Salina, Kan.)
Daniella Gaona (Clifton, Texas)
Riley Garcia (San Antonio, Texas)
Shelby Giersch (Concordia, Kan.)
Gage Girk (Protection, Kan.)
Madeline Goans (Hutchinson, Kan.)
Billy Granzow (Herington, Kan.)
Trent Graves (Wichita, Kan.)
Emily Greene (Salina, Kan.)
Tru Haesemeyer (Lincoln, Kan.)
Hayleigh Hale-Haggard (Allen, Texas)
Jack Hanson (Edmond, Okla.)
Vivian Harper-Millan (Grand Prairie, Texas)
Hannah Hart (Ventura, Calif.)
Terah Head (Moscow, Kan.)
Aubreigh Heck (Hutchinson, Kan.)
Kristi Henderson (Acton, Calif.)
Bernadine Herman (Lindsborg, Kan.)
Brooke Herrman (La Crosse, Kan.)
Sydney Hiatt (Heber City, Utah)
Grace Holgerson (Salina, Kan.)
Isabella Holmes (Goddard, Kan.)
Olivia Holt (Solomon, Kan.)
Eric Hooper (Pittsburg, Calif.)
Kelcey Hund (Leavenworth, Kan.)
Grace Hutchinson (Manhattan, Kan.)
Kalen Ingalsbe (Salina, Kan.)
Madeleine Johnson (Hugoton, Kan.)
Landon Jones (Murphy, Texas)
Kourtney Kaufman (Moundridge, Kan.)
Aiden Kendall (Newton, Kan.)
Kyla Kind (Salina, Kan.)
Conner Kirby (Alexander, Ark.)
Jonas Konrade (Lebo, Kan.)
Thad Kottich (Omaha, Neb.)
Breanna Kuhlman (Gypsum, Kan.)
Jaime Lara (Olivehurst, Calif.)
Conner LaRosa (Herington, Kan.)
Alexandra Liles (Salina, Kan.)
Braden Long (Assaria, Kan.)
Daniel Longre (Minden, Nev.)
Bailey Mann (Frost, Texas)
Alexandra Mansur (Henderson, Nev.)
Jackson Maupin (Argyle, Texas)
Kyla McLaughlin (Havensville, Kan.)
Bailey Menges (Colby, Kan.)
Breanna Mesecher (Plainville, Kan.)
Christina Miller (Salina, Kan.)
Sydney Mitchell (Orleans, Neb.)
John Murdock, Jr. (Wichita, Kan.)
Alexandra Muro (Arcadia, Calif.)
Viet Nguyen (Wichita, Kan.)
Amanda Noller (Glen Elder, Kan.)
Brandon Oaks (Salina, Kan.)
Emilly Ortega Fernandes (Spring, Texas)
Megan Peeler (Russell , Kan.)
Jackson Penny (Shawnee, Kan.)
Amber Pfeifer (Salina, Kan.)
Collin Phelps (Salina, Kan.)
Jacob Phelps (Lawton, Okla.)
Gabriel Phillips (Valley Center , Kan.)
Kurt Vincent Prado (Lindsborg, Kan.)
Sam Pyland (Frisco, Texas)
Davin Reed (Oklahoma City, Okla.)
Jada Renner (Oakley, Kan.)
LaMyah Ricks (Shawnee Mission, Kan.)
Coulson Riggs (Yukon, Okla.)
Nathan Righi (Pekin, Ill.)
Giovanni Rios (Temecula, Calif.)
Shawna Rohrig (Salina , Kan.)
Angel Roman (St. Johns, Fla.)
Ayden Ryan (The Villages, Fla.)
Brock Schramme (Celina, Texas)
Vanessa Sexton (Burleson, Texas)
Destiny-Marie Shaughnessy (Highland, Calif.)
Stephen Simpson (Kingman, Ariz.)
Audrey Sineath (Gardner, Kan.)
Grace Skelton (Wichita, Kan.)
Amos Smith (Salina, Kan.)
Steven Solis (League City, Texas)
Abigail Steinfort (Blue Rapids, Kan.)
Ritter Steinmann (Oroville, Calif.)
Jill Stephens (Colby, Kan.)
Michael Sutton (Salina, Kan.)
Ashley Taylor (Salina, Kan.)
Anne Thibert (Rancho Santa Margarita, Calif.)
Dylan Thoman (Belleville, Kan.)
Kara Thompson (Rio Rancho, N.M.)
William Thurman (Shawnee, Kan.)
Kody Trower (Salina, Kan.)
Danika Utajara (Lovington, N.M.)
Alexis Utz (Kansas City, Mo.)
Adam Vigars (Princeton, Ill.)
Ashtun Villagomez (Wichita, Kan.)
Sara Wall (Amarillo, Texas)
Thomas Waltz (Niceville, Fla.)
Brianna Ward (Kansas City, Kan.)
Bryce Ware (Canyon, Texas)
Ryan Weber (Bucyrus, Kan.)
Carly Wells (Dwight, Kan.)
Sebastian Welter (Salina, Kan.)
Griffin Wiltse (Lutz, Fla.)
Andrew Wise (Olathe, Kan.)
Tori Wlodarczyk (Grand Forks, N.D.)
Abby Wray (Wichita, Kan.)
Grayson Wright (Wichita, Kan.)
James Young (Abilene, Kan.)
Kloe Young (Bennington, Kan.)
Carter Zoeller (Las Vegas, Nev.)
Dean’s Honor Roll
Katlyn Acosta (Simi Valley, Calif.)
Daijane Adams (Wichita, Kan.)
Melissa Aguila (Chino, Calif.)
Braden Alexander (Belleville, Kan.)
Starsky Banks (Lewisville, Texas)
Nathaniel Beers (Port Orchard, Wash.)
Alayna Behrman (Craig, Colo.)
Alexander Benavides (Richmond, Texas)
Halea Bentley (Salina, Kan.)
Landon Berquist (Lawrence, Kan.)
Bella Bethel (Pueblo West, Colo.)
Thurbil Bile (Aurora, Colo.)
Reece Bishop (Colorado Springs, Colo.)
Savannah Bonilla (Salina, Kan.)
Isabella Boulanger (Wichita, Kan.)
Rachael Bradshaw (Delphos, Kan.)
Jarrett Brannen (Bakersfield, Calif.)
Taevin Brown (Spicewood, Texas)
Jacob Brown (Delphos, Kan.)
Madalynn Brummit (Rock Island, Ill.)
Alycia Buchanan (Salina, Kan.)
Josephine Buhr (Buffalo, N.D.)
Britley Butler (Wagoner, Okla.)
Brooklyn Butler-Swanger (Olathe, Kan.)
Shane Calvin (Lakin, Kan.)
Eliza Camp (Winfield, Kan.)
Maria Carino (Riverside, Calif.)
Caitlyn Carlos (Yucaipa, Calif.)
Jaci Carter (Jamestown, Kan.)
Xitlaly Castro (Salina, Kan.)
Hanna Castro (McKinney, Texas)
Oscar Cavazos (Eagle Pass, Texas)
Gavin Chavez (Topeka, Kan.)
Amanda Cheney (Rexford, Kan.)
Antwon Cooper (Basehor, Kan.)
Samuel Cooper (Franklin, Tenn.)
Katherine Crain (Arlington, Texas)
Ava Crotty (Wichita, Kan.)
Jake Cruz (Pasadena, Texas)
Lucas Dankenbring (Marysville, Kan.)
Devlin Davis (Spring Hill, Kan.)
Abigail Day (Pryor, Okla.)
Trenton Day (Holden, Mo.)
Angel Diaz-Retana (Waukegan, Ill.)
Cayden Diccion (Alexandria, Va.)
Adriana DiPrima (Omaha, Neb.)
D’Heaven Domena (Aurora, Colo.)
Zachary Douglas (Cupertino, Calif.)
William Dunn (Brookville, Kan.)
Alissa Eck (Whitewater, Kan.)
Elric Edge (Salina, Kan.)
TeShane Edwards (Oklahoma City, Okla.)
Alec Elskamp (Topeka, Kan.)
Dylan Epke (Wichita, Kan.)
Kevin Esquilin-Cruz (Trujillo Alto, P.R.)
Dominick Etheridge (Fort Worth, Texas)
Marcus Evangelista (Belo Horizonte, Brazil)
Hannah Farley (McPherson, Kan.)
Cody Flax (Tescott, Kan.)
Tyler Fontenot (Houston, Texas)
Brady Fox (Bakersfield, Calif.)
Clay Gagnon (Andover, Kan.)
Isabella Galvan (La Crescenta, Calif.)
Madison Garcia (Weslaco, Texas)
Braydon Gibson (Russell, Kan.)
Sarah Girard (Jefferson City, Mo.)
Israel Good (Beaumont, Calif.)
Beau Grant (Wichita, Kan.)
Eric Grogan (Concordia, Kan.)
Destiny Hackney (Thornton, Colo.)
Izaiah Hale (Wichita, Kan.)
Caden Hale (Glenpool, Okla.)
Austin Harden (Topeka, Kan.)
Talia Heater (Cincinnati, Ohio)
Tiffani Henry (Kingston, Okla.)
Kevin Herman (Wichita, Kan.)
Haylee Herman (Lindsborg, Kan.)
Austin Hess (Garden City, Kan.)
Herman Hill IV (Salina, Kan.)
Samaria Hines (Wichita, Kan.)
William Holladay (Kansas City, Kan.)
Jack Horacek (Topeka, Kan.)
Keilan Howard (Osage Beach, Mo.)
Durrell Hudspeth (Wichita, Kan.)
Easton Hunter (Colwich, Kan.)
Kevia Jackson (Salina, Kan.)
Zephran Jeter (Viola, Kan.)
Jalen Jones (Katy, Texas)
Nicole Joplin (Brownfield, Texas)
Kade Kapper (Frisco, Texas)
Hailey Kelley (Sedgwick, Kan.)
Josie Koppes (Manhattan, Kan.)
Chance Kozlovsky (Ennis, Texas)
Hinamalailena Kua (Hilo, Hi.)
Eryk Kyser (Caney, Kan.)
Madison Lambert (Wichita, Kan.)
Alana Lamley (Kansas City, Mo.)
Jeremy Lapeze (Burbank, Calif.)
Ana Lara (Salina, Kan.)
Richard Lara (Bakersfield, Calif.)
Angel Lee (Kansas City, Mo.)
Ryan Lee (Sugar Land, Texas)
Sydney Leeper (Ingalls, Kan.)
Charlene Lind (Saint George, Kan.)
Chloe Lovell (Junction City, Kan.)
Ollievia Lowe (Paxico, Kan.)
Malia Mack (Joplin, Mo.)
Nicolas Martinez (Coppell, Texas)
Emma Massey (Wichita, Kan.)
Karlee McClellan (Palmer, Neb.)
Kira McGrown (Wichita, Kan.)
Morgan McReynolds (La Junta, Colo.)
Kaleigh Melroy (Minden, Neb.)
Steven Merrill (Arvada, Colo.)
Jay Mick (Salina, Kan.)
McKenna Minneman (Salina, Kan.)
JaeVion Moreland (Burkburnett, Texas)
Jerzee Mullins (Salina, Kan.)
Makayla Munson (Salina, Kan.)
Shanya Murape (Toronto, Ontario, Canada)
Gabriella Mureeba (Allen, Texas)
Jackson Newman (Bixby, Okla.)
Hung Nguyen (Allen, Texas)
Jack Nilles (Colwich, Kan.)
Parker Norton (Salina, Kan.)
Jacob Ohlson (Culver, Kan.)
Zachary Olson (Red Deer, Alberta, Canada)
Samuel Overbey (Leavenworth, Kan.)
Darrias Pearsall (Lee’s Summit, Mo.)
Jaylen Peterson (Trophy Club, Texas)
Dax Priddy (Yukon, Okla.)
Angel Prough (Salina, Kan.)
Devin Quinn (Phoenix, Ariz.)
Thalia Ramirez (Olathe, Kan.)
Asael Ramirez-Pineda (Salina, Kan.)
Kennedy Rater (Salina, Kan.)
Justice Rebuldela (Stockton, Calif.)
Regan Rhodes (Mullinville, Kan.)
Jose Richards (Ottawa, Kan.)
Adet Ring (Olathe, Kan.)
Bailey Rivas (La Puente, Calif.)
Lily Roberts (San Anselmo, Calif.)
Keannalani Sager (Las Vegas, Nev.)
Colin Salgado-Lindo (Las Vegas, Nev.)
Ryan Sandoval (El Paso, Texas)
Ella Schmid (McPherson, Kan.)
Noah Schneider (Topeka, Kan.)
Joni Schroeder (Salina, Kan.)
Dalton Schuette (Colby, Kan.)
Steele Schweinebraten (Las Cruces, N.M.)
Jasmine Senechal (Maryville, Tenn.)
Rylee Serpan (Spring Hill, Kan.)
Leslie Serrato (Herriman, Utah)
Noah Shepherd (Broken Arrow, Okla.)
Grant Sheppard (Salina, Kan.)
Alex Sherer (Rossville, Kan.)
Brandon Sherman (Overland Park, Kan.)
Sloan Simpson (Bakersfield, Calif.)
Brooklyn Sloane (Hill City, Kan.)
Avery Smith (Leawood, Kan.)
Jenna Soule (Shawnee Mission, Kan.)
Isaac Stanton (Salina, Kan.)
Hunter Stidham (Broken Arrow, Okla.)
Elizabeth Stout (Chilhowee, Mo.)
Hannah Swagerty (Delphos, Kan.)
Halee Sweat (Hilo, Hi.)
Taryn Taylor (Lawton, Okla.)
Daeden Taylor (Fortuna, Calif.)
Cynder Toman (Salina, Kan.)
Andy Tran (San Jose, Calif.)
Christian Trevino (Lenexa, Kan.)
Austin Trujillo (Colorado Springs, Colo.)
Olivia Velasquez (Park City, Kan.)
Ethan Vikander (Aberdeen, S.D.)
Adrian Villalobos (Kelseyville, Calif.)
Michael Vongphakdy (Salina, Kan.)
Brett Walls (Taft, Calif.)
Kristen Watson (Bushton, Kan.)
Jalen Watt (South Hadley, Mass.)
Taylor Wiley (San Antonio, Texas)
Isabella Willis (Clearwater, Kan.)
Elizabeth Willison (Moore, Okla.)
Ja’Daa Wilson (Crawfordville, Fla.)
Tyrese Wilson (Kansas City, Mo.)
Remington Wiseman (Howard, Kan.)
Dylan Worrell (White City, Kan.)
Garrison Wright (Wichita, Kan.)
Thalen Wright (Lee’s Summit, Mo.)
Kaitlyn Wrye (Olathe, Kan.)