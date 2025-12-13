 Skip to content
KWU Honors Fall Graduates at Friday Evening Ceremony

Fall grad group shot
Kansas Wesleyan honored its fall graduates Friday evening during its annual Fall Graduation Recognition Ceremony, which was held in Sams Chapel. Graduates present were recognized and Barbara Marshall Nickell, former KWU professor and last year’s university exemplary teacher, delivered the evening’s keynote address.

The following is a list of students who were eligible for fall graduation:

Darius Archuleta (Liberal, Kan.)

Haydn Brown (Salina, Kan.)

Talon Cope (Piedmont, Okla.)

Benjamin Corman (Salina, Kan.)

Kieran Courter (Salina, Kan.)

Luis Dieterle (Hamburg, Germany)

D’Heaven Domena (Denver, Colo.)

Ian Doss (Hoisington, Kan.)

Alissa Eck (Whitewater, Kan.)

Eduardo Flores (Compton, Calif.)

Tyler Fontenot (Houston, Texas)

LaMonte Harvin (Salina, Kan.)

Josie Koppes (Manhattan, Kan.)

Gonzalo Gaubeka Morales (Madrid, Spain)

Sarah Girard (Jefferson City, Mo.)

William Griffith (Salina, Kan.)

Tru Haesemeyer (Lincoln, Kan.)

Alex Herbel (Salina, Kan.)

Darius Horvath (Carlisle, England)

Joshua King-Bradley (Mont Belvieu, Texas)

Rhadarious Lomax-Spivey (Naperville, Ill.)

Sydney Mitchell (Orleans, Neb.)

Christopher Morton (Salina, Kan.)

Malik’Khari Mullins (Salina, Kan.)

Santiago Pagnutti (Buenos Aires, Argentina)

Paige Proper (Belton, Mo.)

Aiden Quill (Salina, Kan.)

Kyla Reed (Centerville, Iowa)

Jaime Rodriguez (Salina, Kan.)

Ella Schmid (McPherson, Kan.)

Gavin Shafer (Aliso Viejo, Calif.)

Artaveon Shavers (Forney, Texas)

Drake Smart (Lakeport, Calif.)

Garrett Stanley (Midlothian, Texas)

Ricardo Vargas (Van Nuys, Calif.)

Daniel Wehling (Salina, Kan.)

John Wheeler (Lindsborg, Kan.)

Morgan Wheeler (Lindsborg, Kan.)

Adam Zielinski (Plainfield, Ill.)

