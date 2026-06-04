KWU’s Spring 2026 Honor Roll Recipients Revealed

A total of 446 students were named to Kansas Wesleyan honor rolls for the Spring 2026 semester, the university announced Thursday, June 4.
Full-time students who accumulated a 3.75 GPA or better during the spring semester were named to the President’s Honor Roll, while those who posted a GPA between 3.25-3.74 this past semester were selected to the Dean’s Honor Roll.
A full listing of those honored follows.
President’s Honor Roll
Aiden Abraham (Loveland, Colo.)
James Adams (South Lake Tahoe, Calif.)
Ashlynn Adcock (Hutchinson, Kan.)
Ari Ailin (Lansing, Kan.)
Isabella Allen (Chandler, Okla.)
Masen Allmaras (Kindred, N.D.)
Carstyn Anderson (Topeka, Kan.)
Porter Anderson (Gilbert, Ariz.)
Kori Arnold (Hillsboro, Kan.)
Courtney Auld (Collinsville, Okla.)
Chase Aurand (Thousand Oaks, Calif.)
Brandon Avedon (Tulsa, Okla.)
Merissa Bailey Rios (Salina, Kan.)
Jacob Baillie (Liberty Hill, Texas)
Lydia Balser (Greensburg, Ind.)
Landon Bauer (Mendota, Ill.)
Charley Baxter (Hutchinson, Kan.)
Hunter Blea (Henderson, Colo.)
Robert Boenker (Brenham, Texas)
Campbell Bohling (Davenport, Neb.)
Mason Boland (Oklahoma City, Okla.)
Delaney Bond (Rocky Ford, Colo.)
Sabrina Bontrager (Haven, Kan.)
Adriyanna Botello (Wichita Falls, Texas)
Katelyn Botz (Salina, Kan.)
Oriana Botz (Salina, Kan.)
Brinley Boyer (Minneapolis, Kan.)
Brodie Bradshaw (Inola, Okla.)
Jaxson Brandl (Tribune, Kan.)
Andrew Brown (Redding, Calif.)
Jacob Brown (Delphos, Kan.)
Kyler Brown (Edmond, Okla.)
Michael Brummit (Rock Island, Ill.)
Kooper Buchanan (Fritch, Texas)
Coley Burgess (Saint George, Kan.)
Justin Burras (Burbank, Calif.)
Paige Chauncey (Junction City, Kan.)
Gavin Chavez (Topeka, Kan.)
Joshua Chelvan (Salina, Kan.)
Chloe Chesney (Salina, Kan.)
Evan Clark (Derby, Kan.)
Mark Clayborne (Oklahoma City, Okla.)
Anderson Coffman (Clay Center, Kan.)
Jesse Conrad (Waianae, Hi.)
Avery Crabtree (Shawnee Mission, Kan.)
David Crossley (Harleton, Texas)
Edna Cruz (West Jordan, Utah)
Jace Cunningham (Glen Elder, Kan.)
Blake Dale (Riverton, Wyo.)
Shelby Davidson (Delphos, Kan.)
Trenton Day (Holden, Mo.)
Addison Denney (Wamego, Kan.)
Alejandro Diaz Castro (San Jose, Calif.)
Micah Dickens (Broken Arrow, Okla.)
Parker Dicks (Great Bend, Kan.)
Kean Dinkel (Sharon Springs, Kan.)
Ella Dinsmore (Creemore, Ontario, Canada)
Adriana DiPrima (Omaha, Neb.)
Dylan Dodds (Clever, Mo.)
Evonjre Donnell (Bellevue, Texas)
John Donnellon (Oklahoma City, Okla.)
Lukas Donovan (Concordia, Kan.)
Ava Duerr (Ijamsville, Md.)
Grant Dye (Ponca City, Okla.)
Kelsey Essex (Doniphan, Neb.)
Adam Everett (Winfield, Kan.)
Cohen Fahey (Manhattan, Kan.)
Jacob Fallon (Leander, Texas)
Ryan Farrell (Ambridge, Pa.)
Ty Fears (Sherrard, Ill.)
Tyler Fink (Wonder Lake, Ill.)
Christopher Finocchario (Macedonia, N.Y.)
Simon Fischer (Pfarrkirchen, Germany)
Zander Flener (Salina, Kan.)
Gisselle Flores (Salina, Kan.)
Lakin Franz (Hutchinson, Kan.)
Russell Freedheim (Petaluma, Calif.)
Rylee Frye (Wichita, Kan.)
Joseph Gallman (Shreveport, La.)
Jace Galvez (Fort Lauderdale, Fla.)
Matthew Garber (Sabetha, Kan.)
Riley Garcia (San Antonio, Texas)
Garrett Garfield (Clovis, Calif.)
Madison Geer (Elkhorn, Neb.)
Emma Gertken (Ponca City, Okla.)
Emma Gervy (Independence, Mo.)
Indira Goering (Copperas Cove, Texas)
Emily Greene (Salina, Kan.)
Ella Gregg (Salina, Kan.)
Cohen Greve (Monument, Colo.)
Molly Griffin (Shawnee, Kan.)
Alec Grill (Maize, Kan.)
Jordan Grimes (Rapid City, S.D.)
Eric Grogan (Concordia, Kan.)
Rodolfo Gutierrez-Gonzales, Jr. (Pueblo, Colo.)
Kirstin Hackney (Coldwater, Kan.)
Corinne Hall (Springtown, Texas)
Jocelyn Hall (Cisne, Ill.)
Keira Hammen (Rockwell City, Iowa)
Haley Hansen (Almena, Kan.)
Jack Hanson (Edmond, Okla.)
Jackson Harriger (Piedmont, Okla.)
Aidan Henderson (Salina, Kan.)
Ethan Herpich (Salina, Kan.)
Mateo Hoyos (Salina, Kan.)
Oliviah Hughes (Wichita, Kan.)
Jace Humphrey (Salina, Kan.)
Jocelyn Huntsman (Englewood, Colo.)
Austin Ihrig (Norman, Okla.)
Chihiro Iwata (Tokyo, Japan)
Alexander Jackson (Chandler, Okla.)
Kierra Jensen (Lee’s Summit, Mo.)
Tyson Johnson (Winnsboro, Texas)
Lasheicka Joseph (McPherson, Kan.)
Anna Jueneman (Hanover, Kan.)
Ava Kenyon (Otis, Kan.)
Reese Kimmi (Salina, Kan.)
Rhett Kofford (Oakley, Calif.)
Spencer Krause (Solomon, Kan.)
Ian Kresin (Cawker City, Kan.)
Kaylee Laha (Wichita , Kan.)
Madison Lambert (Wichita, Kan.)
Abigail Lamson (Burton, Texas)
Brooklyn Lange (Missouri Valley, Iowa)
Ana Lara (Salina, Kan.)
Vy Le (Salina, Kan.)
Aiden Leckband (Salina, Kan.)
Shaw Lee (Fallon, Nev.)
Makayla Little (Hutchinson, Kan.)
Ava Locke (Junction City, Kan.)
Abigail Lombardoni (Johnstown, N.Y.)
Keegan Lott (Valley Falls, Kan.)
Juan Manuel Lozada Leon (Monagas, Venezuela)
Nicole Magouirk (Tyler, Texas)
Cadence Mallet (Brisbane, Australia)
Jackson Malone (Frisco, Texas)
Jadyn Mangan (Tribune, Kan.)
Luke Matto (Salina, Kan.)
Emma McAlister (Decatur, Texas)
Isabela McCool (Pleasant Hill, Iowa)
Justin McCool (Kemp, Texas)
Raegann McDonald (Clay Center, Kan.)
William McNeil (Baton Rouge, La.)
Madelene McVey (Wichita, Kan.)
Abigail Meese (El Dorado, Kan.)
Kaden Mellott (Monte Vista, Colo.)
Brooke Metcalfe (Grantville, Kan.)
Alli Mickelsen (Pleasant Grove, Utah)
Caden Middleton (Calhoun, La.)
Samantha Middleton (Valley Falls, Kan.)
Lauryn Mikkelson (Salina, Kan.)
Gisele Muhammad (Davenport, Iowa)
Sarah Murphy (Salina, Kan.)
Easton Nance (Kellyville, Okla.)
Angel Navarrete (Heyburn, Idaho)
Idaias Navarro (Dinuba, Calif.)
Syncere Nealy (Conroe, Texas)
Hunter Newell (Salina, Kan.)
Savanna Nickum (Winfield, Kan.)
Teigan Nielsen (Hutchinson, Kan.)
Ian Orth (Larned, Kan.)
Jamie Orzel (Vineland, Ontario, Canada)
Maylin Owen (Salina, Kan.)
Jesse Owens (Forest Hill, La.)
Luciana Palzer (Omaha, Neb.)
Pedro Panades (Salina, Kan.)
Graycen Partlow (Avoca, Iowa)
Evan Pearce (Wallace, Kan.)
Shiloh Pease (Farmington, Utah)
Ryan Pennington (Amarillo, Texas)
Abigail Perez (Gilbert, Ariz. )
Vincent Pertusot (Crevechamps, France)
Victoria Gay Poon (Las Vegas, Nev.)
Wyatt Powell (Tulsa, Okla.)
Timothy Provost (La Junta, Colo.)
Michael Purkey (Montreal, Quebec, Canada)
Chloe Purvis (Westmoreland, Kan.)
Sam Pyland (Salina, Kan.)
Thomas Pyland (Frisco, Texas)
Ansdiane Rabano (Jersey City, N.J.)
Clarissa Radabaugh (Abilene, Kan.)
Justice Rebuldela (Salina, Kan.)
Matthew Redden (Gypsum, Kan.)
Tytus Reed (Lindsborg, Kan.)
Henry Reeg (Overland Park, Kan.)
Emma Regan (Atchison, Kan.)
Elijah Ravenz Resano (Salina, Kan.)
Adeline Rich (Billings, Mont.)
Emilio Rodriguez (Mission, Texas)
Felix Rodriguez (La Feria, Texas)
Deja Rubio (Valencia, Calif.)
Yamen Salameh (United Arab Emirates)
Jett Samuelson (Salina, Kan.)
Robert Sanders (Argyle, Texas)
William Schaeffer (Wichita, Kan.)
Brady Schneider (Saint George, Kan.)
Logan Schwab (Omaha, Neb.)
Lauren Schwien (Arvada, Colo.)
Alayna Scott (Wichita, Kan.)
Cole Segraves (Wichita, Kan.)
Lincoln Shafer (Tribune, Kan.)
Rylee Sholtz (Chapman, Kan.)
Alyssa Smith (Deerfield, Kan.)
Andrew Smith (McPherson, Kan.)
Brooklynn Smith (El Dorado, Kan.)
Kylar Smith (Salina, Kan.)
Malia Smith (Valley Center, Kan.)
Kayli Spall (Elizabeth, Colo.)
Alexander Spencer (Tulsa, Okla.)
Tristyn Sporcic (Omaha, Neb.)
Landon Steeger (Monument, Colo.)
Cade Stevens (Madisonville, La.)
Aubrey Strodtman (Cheney, Kan.)
Hailey Summers (Cypress, Texas)
Trace Sump (Olsburg, Kan.)
Steven Talbott III (Tribune, Kan.)
Allyson Taylor (Lawton, Okla.)
Anna Thielen (Dorrance, Kan.)
Jakob Treitl (Saalfeld, Germany)
Dugan Trempe (Andale, Kan.)
Jose Valdez (Harlingen, Texas)
Daniel Vasquez III (El Paso, Texas)
Johnathan Vaughn (Hays, Kan.)
Sofia Velasco (Cancun, Mexico)
Brooklyn Velotta (Thornton, Colo.)
Tanner Walling (Wayne, Neb.)
Alexia Walsh (Salina, Kan.)
Marlee Walsh (Gilbert, Ariz.)
Talia Walsh (Gilbert, Ariz.)
Ryann Warren (Garden City, Kan.)
Yui Watanabe (Sugar Land, Texas)
Nathan Wegeng (Wichita, Kan.)
Grace Welsh (Herington, Kan.)
Sebastian Welter (Salina, Kan.)
Cooper Whittaker (Lindsborg, Kan.)
Kai Wilkinson (Gilbert, Ariz.)
Dylan Williams (Prescott Valley, Ariz.)
Rhea Willsey (Starkville, Miss.)
Griffin Wiltse (Lutz, Fla.)
David Wind (Edmond, Okla.)
Andrew Wise (Olathe, Kan.)
Remington Wiseman (Howard, Kan.)
Joseph Wisocki (Virginia, Minn.)
Tori Wlodarczyk (Scranton, Pa.)
Madelyn Wolf (Olathe, Kan.)
Aliyah Wood (Quitman, Ga.)
Tomoyo Yagi (Tokyo, Japan)
Wil Yamka (Oakville, Ontario, Canada)
Zachariah Younis (Tarvin Cheshire, United Kingdom)
Londyn Ysidro (Wichita, Kan.)
Cooper Zwiesler (Topeka, Kan.)
Dean’s Honor Roll
Jaidyn Adams (Sapulpa, Okla.)
Luke Adams (San Antonio, Texas)
Brennon Aguirre (Midlothian, Texas)
Ayana Alvarez-Holmes (Fort Worth, Texas)
Aidan Anderes (Salina, Kan.)
Cayden Andersen (Ponca City, Okla.)
Evens Appolon (Port-au-Prince, Haiti)
Logan Arndt (Oconomowoc, Wisc.)
Emma Bachman (Wichita, Kan.)
Seth Bagneris (Beaumont, Texas)
Austin Baird (Seldon, Kan.)
Logan Baptista (Atwater, Calif.)
Joseph Barabas (Prosper, Texas)
Dawson Baumgartner (Derby, Kan.)
Hayden Bellamy (Colby, Kan.)
Reagan Benson (Jonesboro, Ark.)
Braxton Bies (Cypress, Texas)
Brooklyn Bonewits (Roeland Park, Kan.)
Cayden Brooks (Arlington, Texas)
Alphonse Brown III (Pearland, Texas)
Adin Bruna (Abilene, Kan.)
Trent Burns (Monument, Colo.)
Daniel Cabrera (Plano, Texas)
Annabelle Cacho (Kansas City, Kan.)
Kiya Caltabiano (Nampa, Idaho)
Benjamin Cechak (Littleton, Colo.)
Ricardo Cedeno (Bray, Okla.)
Teagan Charles (Wichita, Kan.)
Tamia Cheeks (Salina, Kan.)
Logan Chvatal (Omaha, Neb.)
Andrew Cole (Wichita, Kan.)
Avery Conner (Fritch, Texas)
Grace Corman (Salina, Kan.)
Samantha Cox (Salina, Kan.)
Hayden Cummings (Meriden, Kan.)
Audri Cushing (Argyle, Texas)
Deegan Davies (Cedar City, Utah)
Diego Davis (Humble, Texas)
Njaila Davis (Wichita, Kan.)
Abigail Day (Pryor, Okla.)
Skyler Denny (North Pole, Ak.)
Luke Dillon (Sebastopol, Calif.)
Jevin Dorsey (Cathedral City, Calif.)
Khylie Douglas (Henderson, Nev.)
Magen Dow (Ponder, Texas)
Timothy Duhe (Kenner, La.)
Alexander Elam (The Colony, Texas)
Kamajay Else (Forney, Texas)
Emari Evans (Winnfield, La.)
Brody Farthing (Salina, Kan.)
Emerson Fels (Surf City, N.C.)
Johan Fernandez (Decatur, Ala.)
Seth Flores (Salina, Kan.)
Isabella Galvan (La Crescenta, Calif.)
Tristian Garcia (Murrieta, Calif.)
Shelby Giersch (Concordia, Kan.)
Jaxxen Gillett (Kellyville, Okla.)
Reagan Goetz (Salina, Kan.)
Neco Goins (Edmond, Okla.)
Brock Gold (Siloam Springs, Ark.)
Ashleigh Graves (Oklahoma City, Okla.)
Nyjah Green (Phoenix, Ariz.)
Maxwell Guldner (Independence, Mo.)
Noah Guldner (Independence, Mo.)
Emma Haag (Great Bend, Kan.)
Makenna Haas (Ellsworth, Kan.)
Isabel Hackney (Coldwater, Kan.)
Abrianna Hahn (Salina, Kan.)
Elli Han (Eudora, Kan.)
Noah Hartwell (Monument, Colo.)
Austin Hash (Pottsboro, Texas)
Isaac Hawthrone (Roseville, Calif.)
Gwendolyn Hayes (Salina, Kan.)
Hannah Hayes (Lawrence, Kan.)
Jenna Hayhurst (Rose Hill, Kan.)
Tristyn Hedman (St. Paul, Neb.)
Andrea Hernandez (Wichita, Kan.)
Adalyn Herrera (McPherson, Kan.)
Lauren Higgins (Hoisington, Kan.)
Benjamin Hipp (Ellsworth, Kan.)
Max Howerton (Fort Smith, Ark.)
Maile Hrabe (Smith Center, Kan.)
Issiah Jackson-Rice (San Antonio, Texas)
Patience Jalbert (Abilene, Kan.)
Paul Jittawait (Wichita, Kan.)
Julian Jones (Brenham, Texas)
Elizabeth Jordan (Silver Lake, Kan.)
Trenton Jordan (Tulsa, Okla.)
Jason Juiye (Mansfield, Texas)
Drake Karr (Manhattan, Kan.)
Jacari King (Fort Worth, Texas)
John Lanterman (Long Beach, Calif.)
Samuel Lanza Ruffino (Chico, Calif.)
Jennys Lara (Salina, Kan.)
Shelby Lingle (Dearborn, Mo.)
Chaney Littell (Winfield, Kan.)
Trent Longhofer (Shawnee Mission, Kan.)
America Lopez (Farmersville, Calif.)
Kaison Louthan (Arapahoe, Okla.)
Kenneth Luanglatbandith (Orlando, Fla.)
Alexis Lucas (Marietta, Ga.)
Roman Mai (McPherson, Kan.)
Bailey Maine (Box Elder, S.D.)
Dallas Manaku (Waianae, Hi.)
Dylan Marks (Gypsum, Kan.)
Alexander Martin (Gunter, Texas)
Logan Martin (El Dorado, Kan.)
Paitlynn Martin (Celina, Texas)
Aryonna McEachin (Salina, Kan.)
Samari McKinney (Douglasville, Ga.)
Joseph McKissick (Carlsbad, Calif.)
Emorie McNabb (Borger, Texas)
Morgan McReynolds (La Junta, Colo.)
Cade Miles (Salina, Kan.)
Kayden Moline (Salina, Kan.)
Kiara Morris (Enid, Okla.)
Dominic Morrison (South Jordan, Utah)
Alexandra Muro (Arcadia, Calif.)
Adamaris Nava (Salina, Kan.)
Caden Nelson (Brookville, Kan.)
Jude Nelson (Pratt, Kan.)
Chance Newton (Leander, Texas)
Brysen Newville (Merced, Calif.)
Hailey Nordhus (Seneca, Kan.)
Rhamaya Nunn (Blue Springs, Mo.)
Dawson O’Donnell (Arkansas City, Kan.)
Brady Oliver (Salina, Kan.)
David Oyebade (Denton, Texas)
Montanna Packett (Salina, Kan.)
Kylie Pappo (Chino Hills, Calif.)
Sophia Parkey (Wellington, Kan.)
Kristian Paronto (Fort Scott, Kan.)
Kovey Peacock (Godley, Texas)
Ella Pettit (Loveland, Colo.)
Brooke Pfeiffer (Haysville, Kan.)
Adalyn Pfizenmaier (Clay Center, Kan.)
Callie Powell (Abilene, Kan.)
Sadie Prince (Coral Springs, Fla.)
Angel Prough (Salina, Kan.)
Caiden Punt (Fort Worth, Texas)
Landon Putman (Salina, Kan.)
Morgan Rasmussen (Council Bluffs, Iowa)
Gabrielle Resano (Salina, Kan.)
Jose Richards (Ottawa, Kan.)
Abigail Richmond (Edmond, Okla.)
Kamryn Rietzke (Kensington, Kan.)
Taylor Riffel (Manhattan, Kan.)
Garrett Robertson (Hutchinson, Kan.)
Preston Rodriguez (Cypress, Texas)
Arnaldo Rodriguez-Ortiz (Salina, Kan.)
Sofia Roelfs (Ranfoul, Ill.)
Justin Ross (Grand Prairie, Texas)
Mason Ross (Salina, Kan.)
Braydon Scheetz (New Almelo, Kan.)
Cristobal Schenfeld Bou (Coquimbo, Chile)
Eden Schilder (Buhl, Idaho)
Mya Schweitzer (Osborne, Kan.)
Cristina Segura (Salina, Kan.)
Rylee Serpan (Spring Hill, Kan.)
Kelsey Shields (Tooele, Utah)
Kayden Shivers (Denton, Texas)
Kaylee Shives (Hoisington, Kan.)
Ava Siebert (Newton, Kan.)
Gavin Skerik (Redding, Calif.)
Sophia Springer (Salina, Kan.)
Emily Stamper (Plainville, Kan.)
Braxtyn Stertz (Lincoln, Kan.)
Braeden Stewart (Bonham, Texas)
Lance Stewart (Weed, Calif.)
Nathaniel Stierman (Salina, Kan.)
Brooke Strine (Scott City, Kan.)
Ryleigh Stuhlsatz (Colwich, Kan.)
Taryn Taylor (Lawton, Okla.)
Kyle Thezan (Ft. Pierce, Fla.)
Tyra Thompson (Solomon, Kan.)
William Thompson. (Leavenworth, Kan.)
Logan Topp (Tecumseh, Neb.)
Braulio Torres (El Paso, Texas)
Jordan Trammell (Gentry, Ark.)
Christian Trevino (Lenexa, Kan.)
Shelby Via (Georgetown, Del.)
Joyce Volk-Suenram (Salina, Kan.)
Enoch Walton (Taos, N.M.)
Sydney Wapp (Frankfort, Kan.)
Zachary Weaver (Oviedo, Fla.)
Noah Weichbrodt (Stillwater, Okla.)
Logan White (Salado, Texas)
Jazmine Whitfield (Salina, Kan.)
Alisha Will (Salina, Kan.)
Kyla Williams (Arlington, Texas)
Trinity Windle (Neosho Rapids, Kan.)
Tyler Wise (Bennington, Neb.)
Caleb Yontz (Tuttle, Okla.)
Aaliyah Young (Salina, Kan.)
Adalynn Zeller (Manhattan, Kan.)