Kansas Wesleyan Announces Spring Honor Roll Recipients

Kansas Wesleyan University announced its spring honor rolls Wednesday, a listing of 274 students across two separate honor rolls.

Full-time students who accumulated a 3.75 GPA or better during the spring semester were named to the President’s Honor Roll, while those who posted a GPA between 3.25 and 3.74 were selected for the Dean’s Honor Roll.

A full listing of those honored follows.

President’s Honor Roll

Melissa Aguila (Chino, Calif.)

Kayla Alexander (Belleville, Kan.)

Paige Anderson (Lakeville, Minn.)

Easton Atwood (Concordia, Kan.)

Kiran Bailey (Fort Scott, Kan.)

Jessyka Barten (Woodbine, Kan.)

Madyson Beckett (Halstead, Kan.)

Courtney Beers (Olathe, Kan.)

David Bellin (Berlin, Germany)

Karley Benson (Salina, Kan.)

Landon Berquist (Lawrence, Kan.)

Allison Blumenthal (Lawrence, Kan.)

Catherine Bowman (Bucklin, Kan.)

Rachael Bradshaw (Delphos, Kan.)

Morgan Bryand (Wichita, Kan.)

Guthrie Burch (Douglass, Kan.)

Shane Calvin (Lakin, Kan.)

Victor Cascio (Kansas City, Mo.)

Amanda Cheney (Rexford, Kan.)

Bryden Cole (Salina, Kan.)

Jenna Cole (Salina, Kan.)

Kaden Coup (Abilene, Kan.)

Michaela Crowe (Shawnee Mission, Kan.)

Ty Davidson (Lakin, Kan.)

Tabetha Deines (Salina, Kan.)

Hailey Delisle (Herington, Kan.)

Caleb Demel (Salina, Kan.)

Avery DeWalt (Keller, Texas)

Cayden Diccion (Alexandria, Va.)

Tyler Doherty (Salina, Kan.)

D’Heaven Domena (Aurora, Colo.)

William Dryburgh (St. Joseph, Mo.)

Trey Duffey (Topeka, Kan.)

Noah Eichelberger (Moundridge, Kan.)

Hannah Ent (Holton, Kan.)

Leoni Enzlmuller (Anfelden, Austria)

Alexander Escobedo (Salina, Kan.)

Rachael Everitt (Kansas City, Kan.)

Hannah Farley (McPherson, Kan.)

Megan Foote (Louisburg, Kan.)

Daniella Gaona (Clifton, Texas)

Trey Gilbert (Holcomb, Kan.)

Hannah Goetz (Salina, Kan.)

Hayleigh Hale-Haggard (Allen, Texas)

Cortney Hanna (Lawrence, Kan.)

Hannah Hart (Ventura, Calif.)

Brianna Hernandez-Silva (Las Vegas, Nev.)

Austin Hess (Garden City, Kan.)

Grace Holgerson (Salina, Kan.)

Isabella Holmes (Goddard, Kan.)

Bradyn Houltberg (Salina, Kan.)

Easton Hunter (Colwich, Kan.)

Heidi Jones (Plainville, Kan.)

Jalen Jones (Katy, Texas)

Nicole Joplin (Brownfield, Texas)

Ryann Kats (Prairie View, Kan.)

Kyla Kind (Salina, Kan.)

Aaron King (Salina, Kan.)

Josie Koppes (Manhattan, Kan.)

Hinamalailena Kua (Hilo, Hawaii)

Taylor Lang (Hutchinson, Kan.)

Conner LaRosa (Herington, Kan.)

Justin Lewis (Covington, Wash.)

Alison Magni (Santa Maria, Calif.)

Stephanie Martinez (Horizon City, Texas)

Jackson Maupin (Argyle, Texas)

Allisan McGowan (Pratt, Kan.)

Rachael McWilliams (Leavenworth, Kan.)

Emily Monson (Cheney, Kan.)

Delaney Nash (Salina, Kan.)

Brian Nelson (Jamestown, Kan.)

Viet Nguyen (Wichita, Kan.)

Amanda Noller (Glen Elder, Kan.)

Parker Norton (Salina, Kan.)

Brandon Oaks (Salina, Kan.)

Samuel Overbey (Leavenworth, Kan.)

Jada Renner (Oakley, Kan.)

Regan Rhodes (Mullinville, Kan.)

Giovanni Rios (Temecula, Calif.)

Abigail Rodriguez (Amarillo, Texas)

Shawna Rohrig (Salina, Kan.)

Samantha Rossin (Castle Rock, Colo.)

Preston Rottinghaus (Wichita, Kan.)

Kristen Sayyalinh (Loves Park, Ill.)

Elizabeth Schaefer (Lyons, Kan.)

Brock Schramme (Celina, Texas)

Amber Schreiber (Las Vegas, Nev.)

Melinna Schumann (Fairview, Kan.)

Cynthia Sheaffer (Oberlin, Kan.)

Audrey Sineath (Gardner, Kan.)

Grace Skelton (Wichita, Kan.)

Steven Solis (League City, Texas)

Ethan Speer (Salina, Kan.)

Valery Sviridov (Salina, Kan.)

Mackenzie Sweet (Parker, Colo.)

Ashley Taylor (Salina, Kan.)

Taryn Taylor (Lawton, Okla.)

Dylan Thoman (Belleville, Kan.)

Kara Thompson (Rio Rancho, N.M.)

Austin Trujillo (Colorado Springs, Colo.)

Emma Turner (Topeka, Kan.)

Alexis Utz (Kansas City, Mo.)

Abril Vazquez-Ortiz (Wichita, Kan.)

Sisipako Vehikite (Santa Clara, Calif.)

Olivia Velasquez (Arkansas City, Kan.)

Adam Vigars (Princeton, Ill.)

Alexandria Vogts (Sublette, Kan.)

Joshua Walker (Mukwonago, Wis.)

Brianna Wallace (Riverside, Calif.)

Thomas Waltz (Niceville, Fla.)

Bryce Ware (Canyon, Texas)

Trevor Watson (Coffeyville, Kan.)

Kristen Watson (Holyrood, Kan.)

Ryan Weber (Bucyrus, Kan.)

Paige Welk (Laguna Niguel, Calif.)

Camry Whitekiller (Maud, Okla.)

Abby Wray (Wichita, Kan.)

Garrison Wright (Wichita, Kan.)

James Young (Abilene, Kan.)

Dean’s Honor Roll

Katelynn Ade (Salina, Kan.)

Karen Cristine Alvarenga (Sao Bernardo do Campo, Brazil)

Francisco Alvarez (Colorado Springs, Colo.)

Meredith Angelotti (Shawnee, Kan.)

Makenzie Archer (McPherson, Kan.)

Keyon Baccus (Minneapolis, Kan.)

Angel Baez (Bakersfield, Calif.)

Sydney Barrett (Beloit, Kan.)

Emmanuel Becerra (Los Angeles, Calif.)

Austin Becker (Garland, Texas)

Danielle Bedwell (Medicine Lodge, Kan.)

Nathaniel Beers (Port Orchard, Wash.)

Alayna Behrman (Craig, Colo.)

Reece Bishop (Colorado Springs, Colo.)

Savannah Bonilla (Salina, Kan.)

Christian Bowman (Gardena, Calif.)

Gary Brock (Wichita, Kan.)

Lauren Brown (Wylie, Texas)

Carl Bush (Salina, Kan.)

Eliza Camp (Winfield, Kan.)

Jr. Celiz (Wichita, Kan.)

Stephanie Cooke (Salina, Kan.)

Antwon Cooper (Basehor, Kan.)

Byron Cox (Allen, Texas)

Luke Craft (Manhattan, Kan.)

Kaylen Dawson (Spring Hill, Kan.)

Josie Deckinger (Wichita, Kan.)

Rebekah Demetrius (Miami, Fla.)

Joseph Ellis (Marysville, Calif.)

Nicholas Erickson (Las Vegas, Nev.)

Diego Fisher (Hollister, Calif.)

DeVante Fleming (Henderson, Colo.)

Gisselle Flores (Salina, Kan.)

JayCee Flowers (Salina, Kan.)

Andres Fonseca Jr. (Kansas City, Kan.)

Richard Forbus (Las Vegas, Nev.)

Roland Frank (Murphy, Texas)

James Fuga-Hill (Norco, Calif.)

Patton Germann (Draper, Utah)

Israel Good (Beaumont, Calif.)

Tyler Goodwin (Covina, Calif.)

Jacob Gormley (Salina, Kan.)

Beau Grant (Wichita, Kan.)

Maysin Griffith (Salina, Kan.)

Lezlie Guerrero (Whittier, Calif.)

Destiny Hackney (Thornton, Colo.)

Kaleb Hagans (Hays, Kan.)

Luke Hager (Abilene, Kan.)

Hallie Hanner-Wapelhorst (Cheney, Kan.)

Kaleigh Hanzlick (Hoisington, Kan.)

Eli Harris (Salina , Kan.)

Truman Harris (Lexington, Mo.)

Savannah Hasker (Overland Park, Kan.)

Daren Hawkins (Tulsa, Okla.)

Tiffani Henry (Kingston. Okla.)

Kevin Herman (Wichita, Kan.)

Linda Himes (Texarkana, Ark.)

Cajun Holland (Fernandina Beach, Fla.)

Tanza Holmes (Valley Center, Kan.)

Todd Humiston (Salina, Kan.)

Tia Jackson (Sutter, Calif.)

Maleia Jackson (Raymore, Mo.)

Manuel Jimenez (Lexington, Neb.)

Kaaliyah Joseph (Mesquite, Texas)

Kourtney Kaufman (Moundridge, Kan.)

Katelin Keough (Albany, Ore.)

Ethan Kickhaefer (Gypsum, Kan.)

Lydia Kolanowski (Herington, Kan.)

Thad Kottich (Omaha, Neb.)

Eryk Kyser (Caney, Kan.)

Alana Lamley (Kansas City, Mo.)

Diana Lara (Salina, Kan.)

Jaclyn Lawrence (Basehor, Kan.)

Corrinne LeClair (Funk, Neb.)

Ryan Lee (Sugar Land, Texas)

Sydney Leeper (Ingalls, Kan.)

Kedric Liggins (Salina, Kan.)

Yealex Lopez (Lewisville, Texas)

Jesus Macias (Garden City, Kan.)

Alexandra Mansur (Henderson, Nev.)

Lexi Marquez (Henderson, Nev.)

Bryan Martell (Salina, Kan.)

Michael Mathews (Salina, Kan.)

Trevor Matthews (Wildomar, Calif.)

Ethan McVey (Waco, Texas)

Bailey Menges (Colby, Kan.)

Breanna Mesecher (Plainville, Kan.)

Olivia Minihan (Abilene, Kan.)

Jacqueline Montepeque (North Hollywood, Calif.)

JaeVion Moreland (Burkburnett, Texas)

Petrie Moua (White Bear Lake, Minn.)

Kylie Mouser (Wichita, Kan.)

Kudzai Mugadza (Fishers, Ind.)

John Murdock Jr. (Wichita, Kan.)

Gabriella Mureeba (Allen, Texas)

Jorge Navarro (Salina, Kan.)

Ruth Nkulu (Newton, Kan.)

Madeline Norrell (Chandler, Okla.)

Trevor Oberg (McCook, Neb.)

Emilly Ortega Fernandes (Spring, Texas)

James Ott (Orange Beach, Ala.)

Hunter Pane (Burke, Va.)

Megan Peeler (Russell, Kan.)

Jackson Penny (Shawnee, Kan.)

Austin Peterson (Lakewood, Colo.)

Jaylen Peterson (Trophy Club, Texas)

Savannah Pilsner (Columbus, Texas)

Thalia Ramirez (Olathe, Kan.)

Asael Ramirez-Pineda (Salina, Kan.)

Kennedy Rater (Shawnee Mission, Kan.)

Aidan Richmond (North Richland Hills, Texas)

LaMyah Ricks (Shawnee Mission , Kan.)

Shelby Riggins (Topeka, Kan.)

Bailey Rivas (La Puente, Calif.)

Haylie Rodriguez (Ellsworth, Kan.)

Angel Roman (St. Johns, Fla.)

Ayden Ryan (Roanoke, Texas)

Oscar Sanchez (Celina, Texas)

Madison Schafer (Solomon, Kan.)

Dalton Schuette (Colby, Kan.)

Emma Schumacher (Winfield, Kan.)

Christopher Scott (Chicago, Ill.)

Jasmine Senechal (Maryville, Tenn.)

Vanessa Sexton (Burleson, Texas)

Destiny-Marie Shaughnessy (Highland, Calif.)

Artaveon Shavers (Forney, Texas)

Lauren Shaw (Arlington, Texas)

Noah Shepherd (Broken Arrow, Okla.)

Alex Sherer (Rossville, Kan.)

Brandon Sherman (Overland Park, Kan.)

Mariah Sigala (South El Monte, Calif.)

Jacob Simpson (Broken Arrow, Okla.)

Avery Smith (Leawood, Kan.)

Terek Smith (Lyons, Kan.)

Andrew Sorenson (Manhattan, Kan.)

Andrew Soriano (Hesperia, Calif.)

Jenna Soule (Shawnee Mission, Kan.)

Bryce Stephenson (Garland, Texas)

Christian Stevens (Wakefield, Kan.)

Tyler Tarvin (North Richland Hills, Texas)

Makenzie Teeter (Clearwater, Kan.)

Emily Thompson (Abilene, Kan.)

Tyler Triano (Hollister, Calif.)

Gavin Tucker (Bel Aire, Kan.)

Ethan Vikander (Aberdeen, S.D.)

Michael Vongphakdy (Salina, Kan.)

Conally Webb (Royse City, Texas)

Carly Wells (Dwight, Kan.)

Celine Wetiba (Wichita, Kan.)

Elizabeth Willison (Moore, Okla.)

Charles Winchester (Junction City, Kan.)

Thalen Wright (Lee’s Summit, Mo.)

Kaitlyn Wrye (Olathe, Kan.)

Kenneth Zimmerman (Spearville, Kan.)

Brandon Zwiener (Norfolk, Neb.)