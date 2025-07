KWU Announces Spring 2025 Honor Roll Recipients

A total of 476 students were named to Kansas Wesleyan honor rolls for the Spring 2025 semester, the university announced Sunday, July 6.

Full-time students who accumulated a 3.75 GPA or better during the spring semester were named to the President’s Honor Roll, while those who posted a GPA between 3.25-3.74 this past semester were selected to the Dean’s Honor Roll.

A full listing of those honored follows.

President’s Honor Roll

Aiden Abraham (Loveland, Colo.)

Jaidyn Adams (Sapulpa, Okla.)

James Adams (South Lake Tahoe, Calif.)

Ashlynn Adcock (Hutchinson, Kan.)

Alizabeth Aguilar (Clifton, Ariz.)

Ameera Al-Maksosi (Bluffdale, Utah)

Isabella Allen (Chandler, Okla.)

Olivia Alls (Shawnee, Okla.)

Cayden Andersen (Ponca City, Okla.)

Adrian Aranda (Salina, Kan.)

Vanessa Arceo (Salina, Kan.)

Luke Armstrong (Carlsbad, Calif.)

Kori Arnold (Hillsboro, Kan.)

Guilherme Ayres (Goiana, Brazil)

Merissa Bailey Rios (Salina, Kan.)

Jacob Baillie (Liberty Hill, Texas)

Lydia Balser (Greensburg, Ind.)

Marleigh Bates (Pratt, Kan.)

Katherine Bebout (Tulsa, Okla.)

Tomas Becerra (Orlando, Fla.)

Hayden Bellamy (Colby, Kan.)

Ashley Bissell (Windsor, Colo.)

Ben Bliss (Round Rock, Texas)

Savannah Bonilla (Salina, Kan.)

Sabrina Bontrager (Haven, Kan.)

Katelyn Botz (Salina, Kan.)

Oriana Botz (Salina, Kan.)

Catherine Bowman (Bucklin , Kan.)

Tucker Bowman (Rogers, Ark.)

Brodie Bradshaw (Inola, Okla.)

Rachael Bradshaw (Delphos, Kan.)

Bodee Bratcher (Canyon, Texas)

Jacob Brown (Delphos, Kan.)

Madalynn Brummit (Rock Island, Ill.)

Michael Brummit (Rock Island, Ill.)

Justin Burras (Burbank, Calif.)

Addison Cadwell (Arvada, Colo.)

Eliza Camp (Winfield, Kan.)

Caitlyn Carlos (Yucaipa, Calif.)

Jake Cartaginese (Covington, La.)

Jaci Carter (Jamestown, Kan.)

Xitlaly Castro (Salina, Kan.)

Benjamin Cechak (Littleton, Colo.)

Gustavo Celiz, Jr. (Wichita, Kan.)

Paige Chauncey (Junction City, Kan.)

Gavin Chavez (Topeka, Kan.)

Joshua Chelvan (Salina, Kan.)

Javen Clemons (Yukon, Okla.)

Avery Conner (Fritch, Texas)

Talon Cope (Piedmont, Okla.)

Kieran Courter (Valley Falls, Kan.)

Avery Crabtree (Shawnee Mission, Kan.)

Ava Crotty (Wichita, Kan.)

Edna Cruz (West Jordan, Utah)

Shelby Davidson (Delphos, Kan.)

Addison Denney (Wamego, Kan.)

Alejandro Diaz Castro (San Jose, Colo.)

Parker Dicks (Great Bend, Kan.)

Kean Dinkel (Sharon Springs, Kan.)

Adriana DiPrima (Omaha, Neb.)

D’Heaven Domena (Denver, Colo.)

Jevin Dorsey (Cathedral City, Calif.)

Ian Doss (Hoisington, Kan.)

Magen Dow (Ponder, Texas)

Ava Duerr (Ijamsville, Md.)

Grant Dye (Ponca City, Okla.)

McKinnley Evans (Rose Hill, Kan.)

Rachael Everitt (Kansas City, Kan.)

Cohen Fahey (Manhattan, Kan.)

Jacob Fallon (Leander, Texas)

Miles Fant (Kansas City, Kan.)

Hannah Farley (McPherson, Kan.)

Tyler Favretto (Mount Royal, Quebec, Canada)

Simon Fischer (Pfarrkirchen, Germany)

Jordyn Fleckenstein (Jennings, Kan.)

Gisselle Flores (Salina, Kan.)

Jacob Flores (Kerrville, Texas)

Tyler Fontenot (Houston, Texas)

Lakin Franz (Hutchinson, Kan.)

Joseph Gallman (Shreveport, La.)

Jace Galvez (Fort Lauderdale, Fla.)

Riley Garcia (San Antonio, Texas)

Tristian Garcia (Murrieta, Calif.)

Garrett Garfield (Clovis, Calif.)

Kyle Garrett (Bellevue, Wash.)

Konstantinos Gavriel (Kaimakli, Cyprus)

Emma Gertken (Ponca City, Okla.)

Emma Gervy (Independence, Mo.)

Sarah Girard (Jefferson City, Mo.)

Reagan Goetz (Salina, Kan.)

Israel Good (Beaumont, Calif.)

Beau Grant (Wichita, Kan.)

Ashleigh Graves (Oklahoma City, Okla.)

Ella Gregg (Salina, Kan.)

Perry Grewell (Odessa, Texas)

William Griffith (Salina, Kan.)

Jordan Grimes (Rapid City, S.D.)

Eric Grogan (Salina, Kan.)

Abigail Gruber (Manhattan, Kan.)

Tru Haesemeyer (Lincoln, Kan.)

Keira Hammen (Rockwell City, Iowa)

Elli Han (Salina, Kan.)

Austin Harden (Topeka, Kan.)

Jackson Harriger (Piedmont, Okla.)

Koyer Hauck (Minneapolis, Kan.)

Derek He (Manhattan, Kan.)

Aidan Henderson (Broken Arrow, Okla.)

Kristi Henderson (Acton, Calif.)

Katelynn Hendricks (Council Bluffs, Iowa)

Lauren Higgins (Hoisington, Kan.)

Benjamin Hipp (Ellsworth, Kan.)

Nico Horvat (Berlin, Germany)

Darius Horvath (Carlisle, Calif.)

Tammy Houston (Cleveland, Texas)

Max Howerton (Fort Smith, Ark.)

Oliviah Hughes (Wichita, Kan.)

Grace Hutchinson (Manhattan, Kan.)

Chihiro Iwata (Tokyo, Japan)

Kierra Jensen (Lone Jack, Mo.)

Zephran Jeter (Viola, Kan.)

Aiden Jones (Manhattan, Kan.)

Landon Jones (Murphy, Texas)

Elizabeth Jordan (Silver Lake, Kan.)

Zachary Juhl (Wichita, Kan.)

Jason Juiye (Mansfield, Texas)

Kourtney Kaufman (Moundridge, Kan.)

Aiden Kendall (Newton, Kan.)

Ava Kenyon (Otis, Kan.)

Reese Kimmi (Salina, Kan.)

Kelsey Koza (Windsor, Colo.)

Madisen Kratz (North Sioux City, S.D.)

Spencer Krause (Solomon, Kan.)

Briannah Kutschkau (Grand Island, Neb.)

Kaylee Laha (Wichita , Kan.)

Madison Lambert (Wichita, Kan.)

Alana Lamley (Kansas City, Mo.)

Brooklyn Lange (Missouri Valley, Iowa)

Samuel Lanza Ruffino (Chico, Calif.)

Jaron Lindsay (Bucklin, Kan.)

Makayla Little (Hutchinson, Kan.)

Abigail Lombardoni (Johnstown, N.Y.)

Keegan Lott (Valley Falls, Kan.)

Cadence Mallet (Brisbane, Australia)

Jackson Malone (Frisco, Texas)

Alexandra Mansur (Henderson, Nev.)

Tiana Marion (Salina, Kan.)

Jacob Marshall (Floresville, Texas)

McKenna Mayhew (Saint Marys, Kan.)

Kira McGrown (Wichita, Kan.)

Samari McKinney (Douglasville, Ga.)

Delanie McMullen (Colorado Springs, Colo.)

Madelene McVey (Wichita, Kan.)

Kayden McVicker (McPherson, Kan.)

Brooke Metcalfe (Grantville, Kan.)

Alli Mickelsen (Pleasant Grove, Utah)

Caden Middleton (Calhoun, La.)

Lauryn Mikkelson (Salina, Kan.)

Trenity Miller (Tuttle, Okla.)

Kayden Moline (Salina, Kan.)

Jovan Momic (Belgrade, Serbia)

Kyla Moore (Centerville, Iowa)

Christopher Morton (Salina, Kan.)

Anahi Navarrete (Liberal, Kan.)

Barry Neff, Jr. (Pensacola, Fla.)

Hunter Newell (Salina, Kan.)

Savanna Nickum (Winfield, Kan.)

Teigan Nielsen (Hutchinson, Kan.)

Amanda Noller (Glen Elder, Kan.)

Hailey Nordhus (Seneca, Kan.)

Lucas Nutter (Salina, Kan.)

Brandon Oaks (Salina, Kan.)

Ian Orth (Larned, Kan.)

Jamie Orzel (Vineland, Ontario, Canada)

Maylin Owen (Salina, Kan.)

Montanna Packett (Salina, Kan.)

Santiago Pagnutti (Salina, Kan.)

Abigail Palmer (Salina, Kan.)

Pedro Panades (Belo Horizonte, Brazil)

Kylie Pappo (Chino Hills, Calif.)

Graycen Partlow (Avoca, Iowa)

Collin Patterson (Cloverdale, Calif.)

Evan Pearce (Wallace, Kan.)

Shiloh Pease (Farmington, Utah)

Jackson Penny (Shawnee, Kan.)

Collin Phelps (Salina, Kan.)

Jacob Phelps (Lawton, Okla.)

Gabriel Phillips (Valley Center, Kan.)

Linus Polster (Neunkirchen am Sand, Germany)

Jamison Price (Killeen, Texas)

Paige Proper (Belton, Mo.)

Peyton Propps (Frisco, Texas)

Sam Pyland (Frisco, Texas)

Thomas Pyland (Frisco, Texas)

Lola Randolph (Las Vegas, Nev.)

Morgan Rasmussen (Council Bluffs, Iowa)

Justice Rebuldela (Stockton, Calif.)

Matthew Redden (Gypsum, Kan.)

Henry Reeg (Overland Park, Kan.)

Emma Regan (Atchison, Kan.)

Jada Renner (Oakley, Kan.)

Elijah Ravenz Resano (Salina, Kan.)

Robert Rezex (Magnolia, Ark.)

Kamryn Rietzke (Kensington, Kan.)

Coulson Riggs (Yukon, Okla.)

Ruben Rivera Agosto (Mansfield, Texas)

Garrett Robertson (Hutchinson, Kan.)

Emilio Rodriguez (Mission, Texas)

Felix Rodriguez (La Feria, Texas)

Shawna Rohrig (Salina, Kan.)

Angel Roman (Hastings, Fla.)

Kolden Ryberg (Allen, Kan.)

Yamen Salameh

William Schaeffer (Wichita, Kan.)

Brady Schneider (Saint George, Kan.)

Anthony Schulte (Salina, Kan.)

Lauren Schwien (Arvada, Colo.)

Cole Segraves (Wichita, Kan.)

Cristina Segura (Salina, Kan.)

Leslie Serrato (Herriman, Utah)

Vanessa Sexton (Burleson, Texas)

Gavin Shafer (Aliso Viejo, Calif.)

Artaveon Shavers (Forney, Texas)

Lauren Shaw (Arlington, Texas)

Kelsey Shields (Tooele, Utah)

Stephen Simpson III (Kingman, Ariz.)

Danielle Slack (Whitewright, Texas)

Drake Smart (Lakeport, Calif.)

Alyssa Smith (Deerfield, Kan.)

Amos Smith (Salina, Kan.)

Andrew Smith (McPherson, Kan.)

Avery Smith (Leawood, Kan.)

Braylen Smith (Mansfield, Texas)

Logan Smith (New Berlin, Ill.)

Malia Smith (Valley Center, Kan.)

Noah Snell (Las Cruces, N.M.)

Elisa Sorell (Salina, Kan.)

Kayli Spall (Elizabeth, Colo.)

Landon Steeger (Monument, Colo.)

Ritter Steinmann (Cleveland, Tenn.)

Cooper Stepp (Oaks, Mo.)

Jovan Suarez (Salina, Kan.)

Hailey Summers (Cypress, Texas)

Steven Talbott III (Tribune, Kan.)

Allyson Taylor (Lawton, Okla.)

Anna Thielen (Dorrance, Kan.)

Autumn Thompson (Marshalltown, Iowa)

Jayden Thornton (Collinsville, Okla.)

Jakob Treitl (Saalfeld, Germany)

Abril Vazquez-Ortiz (Wichita, Kan.)

Sofia Velasco (Cancun, Mexico)

Kalie Villagomez (Wichita, Kan.)

Alexia Walsh (Salina, Kan.)

Talia Walsh (Gilbert, Ariz)

Enoch Walton (Taos, N.M.)

Sydney Wapp (Frankfort, Kan.)

Drew Wardell (Maize, Kan.)

Ryann Warren (Garden City, Kan.)

Yui Watanabe (Sugar Land, Texas)

Daniel Wehling (Salina, Kan.)

Jake Wellman (Sanger, Texas)

Carly Wells (Dwight, Kan.)

Grace Welsh (Herington, Kan.)

Sebastian Welter (Salina, Kan.)

Camry Whitekiller (Konawa, Okla.)

Hampton Williams (Salina, Kan.)

Jacob Williamson (Reno, Nev.)

Griffin Wiltse (Lutz, Fla.)

David Wind (Edmond, Okla.)

Tori Wlodarczyk (Scranton, Pa.)

Madelyn Wolf (Olathe, Kan.)

Dylan Worrell (White City, Kan.)

Aaliyah Young (Salina, Kan.)

Kloe Young (Bennington, Kan.)

Dean’s Honor Roll

Gianna Adriaanse (Edmond, Okla.)

Carter Allen (Manvel, Texas)

Carstyn Anderson (Topeka, Kan.)

Evens Appolon (Tabarre, Haiti)

Courtney Jean Auld (Collinsville, Okla.)

Chase Aurand (Moorpark, Calif.)

Lisa Ayala (Hempstead, Texas)

Samuel Baggett (Plano, Texas)

Austin Baird (Clearwater, Kan.)

Emmanuel Bassey (Brampton, Ontario, Canada)

Sara Bebout (Tulsa, Okla.)

Alayna Behrman (Wichita, Kan.)

Dylan Bice (Agra, Kan.)

Hunter Blea (Henderson, Colo.)

Joanna Brawdy (Broken Bow, Neb.)

Angelina Briano (Riverside, Calif.)

Gary Brock (Wichita, Kan.)

Cayden Brooks (Arlington, Texas)

Cody Broome (Bennington, Kan.)

Alexander Burns (Fort Collins, Colo.)

Zamari Burrell (Colorado Springs, Colo.)

Jose Caballero (Brownsville, Texas)

Annabelle Cacho (Kansas City, Kan.)

Ethan Campion (Dublin, Ireland)

Ricardo Cedeno (Bray, Okla.)

William Childers (Ness City, Kan.)

Allison Cole (Salina, Kan.)

Grace Conner (Ogden, Utah)

Jesse Conrad (Waianae, Hi.)

Evan Cooper (Orange, Calif.)

Samantha Cox (Salina, Kan.)

Christian Crain (Lufkin, Texas)

Blake Dale (Riverton, Wyo.)

Zachary Daley (Wagoner, Okla.)

Jacob Dankenbring (Marysville, Kan.)

Raul Davalos Gavino (San Luis Potosi, Mexico)

Trenton Day (Holden, Mo.)

Angel Diaz-Retana (Waukegan, Ill.)

Micah Dickens (Broken Arrow, Okla.)

Dylan Dodds (Clever, Mo.)

Evonjre Donnell (Wichita Falls, Texas)

Kylin Drennon (Oklahoma City, Okla.)

Madisyn Ehrlich (Salina, Kan.)

Myles Elam (McKinney, Texas)

Brenden Ellis (Ingalls, Kan.)

Dylan Esch (Salina, Kan.)

Kelsey Essex (Doniphan, Neb.)

Dominick Etheridge (Fort Worth, Texas)

Caleigh Evans (Russell, Kan.)

Emari Evans (Winnfield, La.)

Luis Farinas Alcala (Maturin, Venezuela)

Ty Fears (Sherrard, Ill.)

Johan Fernandez (Decatur, Ala.)

Sebastian Fernandez Sabatini (Madrid, Spain)

Clay Gagnon (Andover, Kan.)

Keanu Galang (Oakley, Calif.)

Nathan Galusha (Fallon, Nev.)

Alex Garcia (North Pole, Alaska)

Madison Garcia (Weslaco, Texas)

Braydon Gibson (Russell, Kan.)

Shelby Giersch (Concordia, Kan.)

Brock Gold (Siloam Springs, Ark.)

Deyondre Gomez (Watsonville, Calif.)

Nyjah Green (Phoenix, Ariz.)

Aiden Gruber (Manhattan, Kan.)

Chloe Grusing (Cheney, Kan.)

Brooks Guinn (Olathe, Kan.)

Maxwell Guldner (Independence, Mo.)

Noah Guldner (Independence, Mo.)

Isabella Gutierrez-Myers (Scott City, Kan.)

Riley Gwin (Houston, Texas)

Emma Haag (Great Bend, Kan.)

Makenna Haas (Ellsworth, Kan.)

Elizabeth Hagmeier (Derby, Kan.)

Dahn Hanlon (Norton, Kan.)

Jack Hanson (Edmond, Okla.)

Craig Hartung (Olathe, Kan.)

Ashley Hawthorne (Salina, Kan.)

Hannah Hayes (Lawrence, Kan.)

Tristyn Hedman (St. Paul, Neb.)

Cody Herdman (Aiken, S.C.)

Valeria Hernandez Maciel (Orem, Utah)

Amanda Hidalgo (Salina, Kan.)

Maile Hrabe (Smith Center, Kan.)

Kevia Jackson (Salina, Kan.)

Abigail Jensen (Indianola, Iowa)

Gabriella Jima (Longmont, Colo.)

Alexis Jimenez (Zephyrhills, Fla.)

Paul Jittawait (Wichita, Kan.)

Savannah Jolman (Crestview, Fla.)

Dreylin Kemp (Wichita, Kan.)

Rebecca Kennon (St.Peters, Mo.)

Joshua Kiely (Plainfield, Ill.)

Kyiella Kindlesparger (Lindsborg, Kan.)

Jacari King (Fort Worth, Texas)

Sarah Krenowicz (Frisco, Texas)

Ian Kresin (Cawker City, Kan.)

Abigail Lamson (Burton, Texas)

Ana Lara (Salina, Kan.)

Shaw Lee (Chico, Calif.)

Bennett Lilienthal (Berlin, Germany)

Charlene Lind (Saint George, Kan.)

Shelby Lingle (Dearborn, Mo.)

Jamie Lopez (Salina, Kan.)

Juan Manuel Lozada Leon (Monagas, Venezuela)

Kenneth Luanglatbandith (Orlando, Fla.)

Alexis Lucas (Marietta, Ga.)

Elijah Luckett (Jefferson City, Mo.)

Juan Luna (Salina, Kan.)

Roman Mai (McPherson, Kan.)

Tobias Malone (North Baddesley, Southampton, England)

Lexi Marquez (Henderson, Nev.)

Emily Martin (Corona, Calif.)

Nicolas Martinez (Parker, Colo.)

Aryonna McEachin (Salina, Kan.)

Jackson McKnight (Broken Arrow, Okla.)

Daniel Micheletti (Islip, N.Y.)

Samantha Middleton (Valley Falls, Kan.)

Cade Miles (Salina, Kan.)

Sydney Mitchell (Orleans, Neb.)

Preston Mondy (Highlands Ranch, Colo.)

Sean Mooney II (Waco, Texas)

Bradley Neff (Hebron, Neb.)

Caden Nelson (Brookville, Kan.)

Anthony Orocio (Augusta, Kan.)

Jesse Owens (Forest Hill, La.)

Odessa Ozuna (Arlington, Texas)

Ryan Pennington (Amarillo, Texas)

David Pereira (Sao Paulo, Brazil)

Vincent Pertusot (Crevechamps, France)

Grace Pierce (Salina, Kan.)

Sarah Portenier (Linn, Kan.)

Callie Powell (Abilene, Kan.)

Claire Provancha (Lincoln, Neb.)

Ansdiane Rabano (Jersey City, N.J.)

Emma Rains (North Newton, Kan.)

Danny Ramirez (Calexico, Calif.)

Pedro Ramirez (Cabudare, Lara, Venezuela)

Davin Reed (Oklahoma City, Okla.)

Taylor Riffel (Manhattan, Kan.)

Nathan Righi (Pekin, Ill.)

Giovanni Rios (Temecula, Calif.)

Juan Rocha (Dallas, Texas)

Jaime Rodriguez (Mission, Texas)

Preston Rodriguez (Cypress, Texas)

Arnaldo Rodriguez-Ortiz (Salina, Kan.)

Justin Ross (Grand Prairie, Texas)

Deja Rubio (Northridge, Calif.)

Mayce Russell (Haviland, Kan.)

Colin Salgado-Lindo (Las Vegas, Nev.)

Erick Santillan (Santa Maria, Calif.)

Ella Schmid (McPherson, Kan.)

Joni Schroeder (Salina, Kan.)

Mya Schweitzer (Osborne, Kan.)

Cooper Scofield (Austin, Texas)

Rylee Serpan (Spring Hill, Kan.)

Savannah Shahan (Hillsboro, Kan.)

Tyler Shepherd (Richardson Springs, Calif.)

Kenzi Shipman (Moore, Okla.)

Kacen Shreffler (Livermore, Calif.)

Jacob Simpson (Broken Arrow, Okla.)

Gavin Skerik (Redding, Calif.)

Caleb Smith (Clinton, Mo.)

Kylar Smith (Hutchinson, Kan.)

Jenna Soule (Overland Park, Kan.)

Alexander Spencer (Tulsa, Okla.)

Tristyn Sporcic (Omaha, Neb.)

Sophia Springer (Salina, Kan.)

Braeden Stewart (Bonham, Texas)

Jaylee Straub (Salina, Kan.)

Marti Strickert (Lees Summit, Mo.)

Donovon Suggs (Waxahachie, Texas)

Casey Sutley (Lancaster, Kan.)

Hannah Swagerty (Delphos, Kan.)

Tyler Tarvin (North Richland Hills, Texas)

John Thomas (Evergreen, Colo.)

William Thompson (Lansing, Kan.)

Joaquin Toledo (General Pacheco, Argentina)

Jordan Trammell (Gentry, Ark.)

Lorenzo Vaccari (Arese, Italy)

Ricardo Vargas (Van Nuys, Calif.)

Johnathan Vaughn (Hays, Kan.)

Jonathan Vela (Brownsville, Texas)

Ashtun Villagomez (Wichita, Kan.)

Joyce Volk-Suenram (Salina, Kan.)

Ryan Wagner (Gilbert, Ariz.)

Ryan Watson (San Antonio, Texas)

Kerrigan West (Bel Aire, Kan.)

Katherine White (Salina, Kan.)

Kai Wilkinson (Gilbert, Ariz.)

Alisha Will (Salina, Kan.)

Andrew Wise (Olathe, Kan.)

Tyler Wise (Bennington, Neb.)

Remington Wiseman (Howard, Kan.)

Joseph Wisocki (VIrginia, Minn.)

Aliyah Wood (Quitman, Ga.)

Kaitlyn Wrye (Blue Springs, Mo.)

Krista Yackeyonny (Cache, Okla.)

Wil Yamka (Oakville, Ontario, Canada)

Mario Young (Wagoner, Okla.)

Londyn Ysidro (Wichita, Kan.)

Noel Zimbeva (Salina, Kan.)

Carter Zoeller (Las Vegas, Nev.)